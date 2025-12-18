$42.340.15
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов на сумму 2,6 млрд долларов, что позволит избежать значительных выплат в послевоенный период. Эта транзакция укрепит долговую устойчивость и повысит бюджетную прогнозируемость страны.

Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов

Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП-варрантов, что сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период. Об этом говорится в сообщении Минфина, передает УНН.

Сегодня, 18 декабря 2025 года, Украина сообщила, что владельцы государственных деривативов, привязанных к ВВП ("ВВП-варрантов"), находящихся в обращении на общую сумму 2,6 млрд долл. США, приняли участие в обменном предложении и проголосовали за принятие предложенной чрезвычайной резолюции, которая предусматривает полный обмен ВВП-варрантов на обычные долговые ценные бумаги Украины. Это весомое достижение является важным шагом к укреплению долговой устойчивости Украины и повышению бюджетной прогнозируемости благодаря изъятию из обращения ВВП-варрантов, выпущенных в 2015 году в рамках предыдущей реструктуризации государственного долга, вызванной аннексией Крыма и вторжением россии на Донбасс.

- говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что эта транзакция усилит дальнейшие шаги государства по укреплению макроэкономической стабильности и устойчивости государственного долга, позволив избежать значительных выплат в период послевоенного восстановления и сохранить ресурсы, необходимые для финансирования обороны страны в условиях полномасштабного вторжения россии.

После проведения комплексных переговоров с владельцами ВВП-варрантов, 99,06% из них поддержали соглашение о реструктуризации, что превышает необходимый порог в 75%. Это означает, что Украина конвертирует почти весь непогашенный номинальный объем ВВП-варрантов в новый класс облигаций С со сроком погашения в 2032 году на сумму 3,497 млрд долл. США (а небольшую часть — в облигации В со сроками погашения в 2030 и 2034 годах на сумму около 34 млн долл. США) в соответствии с условиями предложения. В рамках этой транзакции Украина также аннулирует ВВП-варранты на сумму 604 млн долл. США, находящиеся в собственности государства. Таким образом Украина полностью выводит из обращения этот инструмент.

- добавили в ведомстве.

Кроме того, в Минфине подчеркивают, что эта реструктуризация существенно уменьшает риски, которые ВВП-варранты создавали для государственных финансов Украины. По расчетам Министерства финансов, совокупные выплаты по ним в 2025–2041 годах могли бы составить от 6 до 20 млрд долл. США в зависимости от темпов экономического роста страны в период восстановления. Такая чрезмерная волатильность обусловлена природой этого инструмента: после 2025 года выплаты являются неограниченными и привязаны к годовому росту реального ВВП — без защиты от риска экономических спадов, за которыми может следовать резкое восстановление, что приводит к выплатам, не соответствующим экономической реальности. Выплаты по ВВП-варрантам осуществляются, если годовой рост реального ВВП превышает 3%, а номинальный ВВП превышает 125,4 млрд долл. США, и рассчитываются как 15% от годового роста ВВП между 3% и 4% и 40% от роста реального ВВП более 4%.

ВВП Украины сократился почти на 30% в 2022 году из-за полномасштабного вторжения россии. В 2023 году экономика выросла на 5,3%, что привело к требованию осуществления выплаты по ВВП-варрантам на сумму 643 млн долл. США, несмотря на отсутствие реального улучшения экономической ситуации в стране. Это требование было полностью урегулировано в рамках этой реструктуризации.

Позволит Украине сэкономить миллиарды долларов потенциальных выплат

Сергей Марченко, министр финансов Украины, прокомментировал успешное завершение операции.

Эта реструктуризация позволит Украине сэкономить миллиарды долларов потенциальных выплат в период послевоенного восстановления. Конвертация ВВП-варрантов в стандартные долговые инструменты с механизмом агрегирования обеспечивает прогнозируемость и уменьшает долгосрочную волатильность государственных финансов. Мы выводим из обращения токсичный инструмент, который представлял серьезный фискальный риск для Украины и мог поставить под угрозу наше восстановление и отстройку. Завершение соглашения по реструктуризации ВВП-варрантов является важным шагом на пути Украины к обеспечению долгосрочной устойчивости государственного долга и скорейшему возвращению на международные рынки капитала после улучшения ситуации с безопасностью. Это соглашение поможет Украине достичь долговых целей, предусмотренных программой МВФ, и соответствует ожиданиям наших двусторонних партнеров — Группы официальных кредиторов Украины. Я хотел бы поблагодарить всех наших партнеров за их поддержку в процессе поиска решения для уменьшения нашей долговой нагрузки.

- сказал Марченко.

Юрий Буца, Правительственный уполномоченный по управлению государственным долгом, подчеркнул, что реструктуризация сделает долговую структуру Украины более прогнозируемой и устойчивой.

Реструктурируя ВВП-варранты, мы устраняем один из ключевых рисков, определенных в нашей Стратегии управления государственным долгом, делая долговую структуру Украины более прогнозируемой и устойчивой даже в неблагоприятных условиях. В результате этой транзакции Украина укрепляет свои позиции для преодоления вызовов, связанных с финансированием послевоенного восстановления. Мы твердо настроены и впредь обеспечивать долговую устойчивость Украины, что критически важно для сохранения финансовой стабильности и формирования более сильного и процветающего экономического будущего нашей страны.

- отметил Буца.

В Минфине добавили, что благодаря положительному результату голосования за предложение Украины, объявленное 1 декабря, процесс реструктуризации теперь переходит к этапу расчетов, которые состоятся в ближайшие дни и завершатся до конца текущего года.

Антонина Туманова

