Длительные переговоры завершены: Украина и инвесторы договорились об обмене ВВП-варрантов на облигации

Украина и группа инвесторов достигли соглашения по предложению страны обменять свои ценные бумаги, привязанные к ВВП, на новый класс облигаций, завершив многомесячные переговоры по этим ценным бумагам, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Министерство финансов Украины заявило во вторник, что страна достигла соглашения об условиях приглашения с так называемой специальной группой держателей варрантов.

Группа, в которую входят хедж-фонды Aurelius Capital Management LP и VR Capital Group, требовала более выгодных условий. В отдельном заявлении Украина подтвердила свою поддержку условий измененного соглашения.

Их поддержка теперь открывает путь к обмену варрантов, привязанных к ВВП, на новые облигации класса C на сумму до 3,2 млрд долларов. Варранты не были включены в прошлогоднюю реструктуризацию долга на сумму 20 млрд долларов из-за их сложной структуры и потенциально больших выплат в результате послевоенного восстановления экономики.

Облигации Украины, подлежащие погашению в 2041 году, компенсировали предыдущие потери и выросли более чем на 1 цент за доллар, превысив 101 цент.

