15:34 • 13090 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 16935 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 17385 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 24979 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 45668 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 28335 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 30752 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 40790 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 34436 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35716 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 61239 просмотра
Длительные переговоры завершены: Украина и инвесторы договорились об обмене ВВП-варрантов на облигации

Киев • УНН

 • 770 просмотра

Украина достигла соглашения с группой инвесторов об обмене ВВП-варрантов на новый класс облигаций. Это открывает путь к обмену варрантов на сумму до 3,2 млрд долларов на облигации класса C.

Длительные переговоры завершены: Украина и инвесторы договорились об обмене ВВП-варрантов на облигации

Украина и группа инвесторов достигли соглашения по предложению страны обменять свои ценные бумаги, привязанные к ВВП, на новый класс облигаций, завершив многомесячные переговоры по этим ценным бумагам, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Министерство финансов Украины заявило во вторник, что страна достигла соглашения об условиях приглашения с так называемой специальной группой держателей варрантов.

Группа, в которую входят хедж-фонды Aurelius Capital Management LP и VR Capital Group, требовала более выгодных условий. В отдельном заявлении Украина подтвердила свою поддержку условий измененного соглашения.

Их поддержка теперь открывает путь к обмену варрантов, привязанных к ВВП, на новые облигации класса C на сумму до 3,2 млрд долларов. Варранты не были включены в прошлогоднюю реструктуризацию долга на сумму 20 млрд долларов из-за их сложной структуры и потенциально больших выплат в результате послевоенного восстановления экономики.

Облигации Украины, подлежащие погашению в 2041 году, компенсировали предыдущие потери и выросли более чем на 1 цент за доллар, превысив 101 цент.

Облигации Украины лидируют на рынке на фоне мирных усилий - Bloomberg07.08.25, 14:45 • 3269 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Украина