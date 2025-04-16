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Time назвав 100 найвпливовіших людей 2025 року: хто увійшов до списку

Київ • УНН

 • 8980 перегляди

Журнал Time опублікував щорічний список найвпливовіших людей світу. До нього увійшли політики, підприємці, бізнесмени, керівники та зірки розважальної сфери.

Time назвав 100 найвпливовіших людей 2025 року: хто увійшов до списку
time.com

Оприлюднено список Time100 2025 року - щорічний список найвпливовіших людей світу за версією TIME, пише УНН.

Деталі

До "найвпливовіших людей світу" цього року, за версією авторів журналу Time, увійшли політики, технологічні підприємці та бізнес-магнати, а також керівники та зірки сфери розваг.

Як повідомляє таблоїд Page Six, який ексклюзивно дізнався деталі, старший кореспондент Time Браян Беннетт висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа, заявивши, що "жоден інший сучасний президент не захопив контроль над урядом США так само рішуче".

Ще один старший кореспондент Еліс Парк обрала "руйнівника у сфері громадського здоров’я" та прихильника антищеплень Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, який "вже дуже впливає на охорону здоров'я США".

Саймон Шустер, інший старший кореспондент, обрав магната Tesla Ілона Маска, зазначивши, що його "стрімкий злет… переривався нападами шаленої енергії, які зазвичай охоплюють його, коли він береться за новий виклик".

Генеральний директор Dropbox Дрю Г'юстон назвав Марка Цукерберга за "мужність сміливо робити ставки на майбутнє", на тлі того, як співзасновник Facebook "агресивно інвестував у віртуальну та доповнену реальність, а потім поставив ідентичність Meta на бачення, яке інші ще не могли побачити".

Творець телешоу Шонда Раймс номінувала "досвідченого керівника стрімінгу" Теда Сарандоса, генерального директора Netflix, за те, що він "безстрашно розумний, безстрашно новаторський [і] безстрашно правдивий".

Актор Вілл Феррелл вибрав творця "Saturday Night Live" Лорна Майклза, який "розвиває нові таланти і дає [висхідним комікам] можливість виразити себе способами, про які [вони] не знали".

Кінорежисер Раян Джонсон обрав актора Едріана Броуді, який "заслужив знак "таких більше не роблять".

Творець телешоу Раян Мерфі назвав "життєрадісну" акторку Демі Мур, яка не лише "формувала культуру протягом десятиліть", а й "змінила те, як ми говоримо про вагітність та материнство".

Актор Кріс Еванс номінував Скарлетт Йоганссон як одну з "найбільш різнобічних, впливових і прибуткових актрис свого покоління".

Режисер Маріель Геллер обрала "іскрометну" Крістен Віг. "Коли Крістен у сцені, завжди є зліт. І не лише у комедіях. Крістен - одна з найкращих драматичних актрис", - захоплено сказала Геллер.

Емі Полер обрала свою колегу з "Парків та зон відпочинку" Рашиду Джонс, чия "робота перетинає жанри так, як мало хто може це зробити".

А піонер Бродвею Патті Люпон назвала зірку "Бульвара Сансет" Ніколь Шерзінгер, чия "одна шалена сцена коштує ціни квитка".

Ось хто ще, як пише видання, потрапив до списку: віцепрезидент США Джей Ді Венс, міністр торгівлі США Говард Лютнік, президент Мексики Клаудія Шейнбаум, президент Аргентини Гав'єр Мілей, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний директор Delta Air Lines Ед Бастіан, генеральний директор Walmart Даг Макміллон, генеральний директор Anthropic Даріо Амодей, генеральний директор Palantir Technologies Алекс Карп, генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк і актори Дієго Луна і Хіроюкі Санада.

TIME назвав 13 найвпливовіших жінок року: від жертви злочину до світових зірок20.02.25, 22:35 • 27245 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоНовини Світу
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