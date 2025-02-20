TIME назвав 13 найвпливовіших жінок року: від жертви злочину до світових зірок

ukenru
05:23 • 26466 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125334 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184331 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148650 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139857 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117854 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108310 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103027 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143632 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134986 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 51215 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 62410 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 51069 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 59734 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 59260 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 143633 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 142604 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 276421 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 305238 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 241067 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 17572 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 60423 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112029 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134987 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117271 перегляди
Актуальне
TIME назвав 13 найвпливовіших жінок року: від жертви злочину до світових зірок

TIME назвав 13 найвпливовіших жінок року: від жертви злочину до світових зірок

Київ • УНН

 • 27007 перегляди

Журнал TIME опублікував щорічний список із 13 найвпливовіших жінок 2023 року. До переліку увійшли активістки, акторки, спортсменки та інші жінки, які змінюють світ своїми вчинками та рішеннями.

Журнал TIME оприлюднив щорічний список найвпливовіших жінок року. Перелік становить 13 жінок, передає УНН.

Деталі

Зокрема до списку потрапила Жизель Пеліко, яка пережила масові згвалтування. Її чоловіка було засуджено до 20 років у введенні їй наркотиків і запрошенні понад 70 чоловіків займатися з нею сексом без її відома.

У Франції чоловік отримав 20 років в'язниці за організацію масових зґвалтувань дружини19.12.24, 13:17 • 14688 переглядiв

Ще одна жінка року американська активістка Аманда Зуравскі, яка відома судовим позовом проти штату Техас. Влада штату заборонила їй зробити аборт, попри загрозу життю.

Також до списку потрапила акторка Олівія Манн, яка дізнавшись, що хвора на рак молочної залози, спонукала жінок проходити скринінг молочних залоз, незважаючи на чисту мамографію.

До переліку потрапила і гамбійська активістка Фату Бальдех, яка виступає проти скалічення та обрізання жіночих статевих органів в країні; акторка Ніколь Кідман увійшла до переліку через рішення працювати принаймні з однією жінкою-режисером кожні 18 місяців.

Орім того, перелік доповнили борчиня за права трансгендерів Ракель Вілліс, баскетболістка Аджа Вілсон, співачка Laufey, гімнастка Джордан Чайлз, акторка Анна Саваї, генеральна директорка компанії Bobbie Лора Моді, екоактивіста з Індії Пурніма Деві Барман, а також Клер Бабіно-Фонтено.

Нагадаємо

Зображення мільярдера Ілона Маска з'явилось на обкладинці нового номера журналу Time. Бізнесмен сидить за столом в Овальному кабінеті на фоні прапору США та президентського прапору.

Павло Башинський

Павло Башинський

Новини Світу
time-zhurnalTime (журнал)
nikol-kidmanНіколь Кідман
tekhasТехас
ilon-maskІлон Маск
frantsiiaФранція

Звернутися з питань розміщення реклами