TIME назвав 13 найвпливовіших жінок року: від жертви злочину до світових зірок

Журнал TIME оприлюднив щорічний список найвпливовіших жінок року. Перелік становить 13 жінок, передає УНН.

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Зокрема до списку потрапила Жизель Пеліко, яка пережила масові згвалтування. Її чоловіка було засуджено до 20 років у введенні їй наркотиків і запрошенні понад 70 чоловіків займатися з нею сексом без її відома.

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Ще одна жінка року американська активістка Аманда Зуравскі, яка відома судовим позовом проти штату Техас. Влада штату заборонила їй зробити аборт, попри загрозу життю.

Також до списку потрапила акторка Олівія Манн, яка дізнавшись, що хвора на рак молочної залози, спонукала жінок проходити скринінг молочних залоз, незважаючи на чисту мамографію.

До переліку потрапила і гамбійська активістка Фату Бальдех, яка виступає проти скалічення та обрізання жіночих статевих органів в країні; акторка Ніколь Кідман увійшла до переліку через рішення працювати принаймні з однією жінкою-режисером кожні 18 місяців.

Орім того, перелік доповнили борчиня за права трансгендерів Ракель Вілліс, баскетболістка Аджа Вілсон, співачка Laufey, гімнастка Джордан Чайлз, акторка Анна Саваї, генеральна директорка компанії Bobbie Лора Моді, екоактивіста з Індії Пурніма Деві Барман, а також Клер Бабіно-Фонтено.

Нагадаємо

Зображення мільярдера Ілона Маска з'явилось на обкладинці нового номера журналу Time. Бізнесмен сидить за столом в Овальному кабінеті на фоні прапору США та президентського прапору.