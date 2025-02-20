TIME назвал 13 самых влиятельных женщин года: от жертвы преступления до мировых звезд
Киев • УНН
Журнал TIME опубликовал ежегодный список из 13 самых влиятельных женщин 2023 года. В перечень вошли активистки, актрисы, спортсменки и другие женщины, которые меняют мир своими поступками и решениями.
Журнал TIME обнародовал ежегодный список самых влиятельных женщин года. Перечень составляет 13 женщин, передает УНН.
Детали
В частности, в список попала Жизель Пелико, которая пережила массовые изнасилования. Ее муж был приговорен к 20 годам во введении ей наркотиков и приглашении более 70 мужчин заниматься с ней сексом без ее ведома.
Во Франции мужчина получил 20 лет тюрьмы за организацию массовых изнасилований жены19.12.24, 13:17 • 14568 просмотров
Еще одна женщина года американская активистка Аманда Зуравски, которая известна судебным иском против штата Техас. Власти штата запретили ей сделать аборт, несмотря на угрозу жизни.
Также в список попала актриса Оливия Манн, которая узнав, что больна раком молочной железы, побуждала женщин проходить скрининг молочных желез, несмотря на чистую маммографию.
В перечень попала и гамбийская активистка Фату Бальдех, которая выступает против калечения и обрезания женских половых органов в стране; актриса Николь Кидман вошла в перечень из-за решения работать по крайней мере с одной женщиной-режиссером каждые 18 месяцев.
Кроме того, перечень дополнили борец за права трансгендеров Ракель Уиллис, баскетболистка Аджа Уилсон, певица Laufey, гимнастка Джордан Чайлз, актриса Анна Саваи, генеральный директор компании Bobbie Лора Моди, экоактивиста из Индии Пурнима Дэви Барман, а также Клэр Бабино-Фонтено.
Напомним
Изображение миллиардера Илона Маска появилось на обложке нового номера журнала Time. Бизнесмен сидит за столом в Овальном кабинете на фоне флага США и президентского флага.