Во Франции мужчина получил 20 лет тюрьмы за организацию массовых изнасилований жены

В громком французском деле Доминик Пелик приговорен к 20 годам заключения за изнасилование бывшей жены Жизель Пелика

Кроме мужа Пелико, во время судебного процесса признали виновными еще 50 мужчин, виновных в изнасиловании и сексуальных преступлениях.

Передает УНН с ссылкой на DW и NOS Nieuws.

Детали

Французское правосудие сегодня вынесло приговор 71-летнему Доминику Пелико по делу о групповом изнасиловании его жены. Мужчина получил 20 лет заключения за то, что он в течение десяти лет накачивал наркотиками свою тогдашнюю жену Жизель, чтобы потом изнасиловать ее вместе с десятками незнакомцев.

Доминик Пелико, был признан виновным в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах собственной жены и изнасиловании при отягчающих обстоятельствах другой женщины. Кроме того, его признали виновным в съемке и распространении без разрешения фотографий жены.

Всего по этому делу в суде Авиньона предстал перед судом 51 человек. Все они признаны виновными как минимум в одном преступлении. 46 мужчин были осуждены за изнасилование, двое - за попытку изнасилования и двое - за сексуальное насилие.

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Отмечается, что кроме изнасилования Пелико, по крайней мере один мужчина также обвиняется в употреблении наркотиков и изнасиловании собственной жены. Срок его тюремного заключения составляет 12 лет.

Также известно, что один подозреваемый скрывается, стало известно сегодня. Речь идет о 30-летнем мужчине, приговоренном к 12 годам лишения свободы; он в Марокко.

Справка

Жизель Пелико (72 года) без ее ведома накачивали наркотиками и насиловали в собственном доме в течение многих лет, с 2011 по 2020 год. Мужчина накачивал ее наркотиками, подсыпая наркотики в еду и напитки.

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72-летний обвиняемый не отрицал, что в период с 2011 по 2020 год накачивал Жизель анксиолитиками, чтобы усыпить ее; затем он насиловал ее вместе с незнакомцами, с которыми он наладил коммуникацию в сети Интернет.

Дополнение

Полицию также заинтересовало, что именно снимал Пелико на видео. На его устройствах было обнаружено огромное количество тщательно заархивированных видеозаписей изнасилований Жизель Пелико.

В общем обнаружили по меньшей мере 80 мужчин, которых Жизель Пелико не знала.

Личности некоторых мужчин, которые фигурируют на видео, до сих пор не установлены.

Напомним,

УНН сообщал, что в сентябре были проведены демонстрации во Франции в поддержку Жизель Пелико и жертв изнасилования. В 30 городах Франции тысячи женщин и мужчин вышли на улицы, чтобы выразить поддержку 72-летней женщине, которую мужчина на протяжении многих лет насиловал вместе с десятками мужчин.

Пелико быстро стала национальным символом в борьбе против сексуального насилия.

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