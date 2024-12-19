Во Франции мужчина получил 20 лет тюрьмы за организацию массовых изнасилований жены

ukenru
В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
08:23 • 38017 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Эксклюзив
Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
 • 107892 просмотра

Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

Эксклюзив
Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
 • 138288 просмотра

Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
 • 147500 просмотра

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

Эксклюзив
Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
 • 132960 просмотра

Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
 • 111508 просмотра

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
 • 112937 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Эксклюзив
В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента
 • 151085 просмотра

В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента

Эксклюзив
С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии
 • 149478 просмотра

С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 165811 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина и Австралия планируют совместное производство дальнобойных дронов-ракет

Украина и Австралия планируют совместное производство дальнобойных дронов-ракет

 • 90064 просмотра
Оккупанты усилили слежку за украинцами в соцсетях: что происходит на ВОТ - Сопротивление

Оккупанты усилили слежку за украинцами в соцсетях: что происходит на ВОТ - Сопротивление

 • 61431 просмотра
В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

 • 75832 просмотра
"Переходить к дипломатии" - Президент Украины раскрыл планы на 2025 год

"Переходить к дипломатии" - Президент Украины раскрыл планы на 2025 год

06:41 • 52675 просмотра
Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

07:29 • 54238 просмотра
публикации
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

11:32 • 8336 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 119543 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

 • 128269 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 142366 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

 • 147125 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

07:29 • 54238 просмотра
Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

 • 98568 просмотра
Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

 • 103142 просмотра
Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

 • 105935 просмотра
Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

 • 109251 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Во Франции мужчина получил 20 лет тюрьмы за организацию массовых изнасилований жены

Во Франции мужчина получил 20 лет тюрьмы за организацию массовых изнасилований жены

Киев  •  УНН

 • 3912 просмотра

Read in English

Доминик Пелико приговорен к 20 годам тюрьмы за организацию изнасилований своей жены в течение 10 лет. Еще 50 мужчин признаны виновными в причастности к преступлениям.

В громком французском деле Доминик Пелик приговорен к 20 годам заключения за изнасилование бывшей жены Жизель Пелика

Кроме мужа Пелико, во время судебного процесса признали виновными еще 50 мужчин, виновных в изнасиловании и сексуальных преступлениях.

Передает УНН с ссылкой на DW и NOS Nieuws.

Детали

Французское правосудие сегодня вынесло приговор 71-летнему Доминику Пелико по делу о групповом изнасиловании его жены. Мужчина получил 20 лет заключения за то, что он в течение десяти лет накачивал наркотиками свою тогдашнюю жену Жизель, чтобы потом изнасиловать ее вместе с десятками незнакомцев.

Доминик Пелико, был признан виновным в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах собственной жены и изнасиловании при отягчающих обстоятельствах другой женщины. Кроме того, его признали виновным в съемке и распространении без разрешения фотографий жены.

Image

Всего по этому делу в суде Авиньона предстал перед судом 51 человек. Все они признаны виновными как минимум в одном преступлении. 46 мужчин были осуждены за изнасилование, двое - за попытку изнасилования и двое - за сексуальное насилие.

Изнасиловал 15-летнюю девушку, а потом поджег: на Харьковщине 17-летнего парня отправили под стражу1 нояб. 2024, 17:46 • 20572 просмотра

Отмечается, что кроме изнасилования Пелико, по крайней мере один мужчина также обвиняется в употреблении наркотиков и изнасиловании собственной жены. Срок его тюремного заключения составляет 12 лет.

Также известно, что один подозреваемый скрывается, стало известно сегодня. Речь идет о 30-летнем мужчине, приговоренном к 12 годам лишения свободы; он в Марокко.

Справка

Жизель Пелико (72 года) без ее ведома накачивали наркотиками и насиловали в собственном доме в течение многих лет, с 2011 по 2020 год. Мужчина накачивал ее наркотиками, подсыпая наркотики в еду и напитки. 

Суд отклонил апелляцию: отец приговорен к 14 годам лишения свободы за изнасилование 5-летней дочери11 июн. 2024, 04:49 • 17101 просмотр

72-летний обвиняемый не отрицал, что в период с 2011 по 2020 год накачивал Жизель анксиолитиками, чтобы усыпить ее; затем он насиловал ее вместе с незнакомцами, с которыми он наладил коммуникацию в сети Интернет.

Image

Дополнение

Полицию также заинтересовало, что именно снимал Пелико на видео. На его устройствах было обнаружено огромное количество тщательно заархивированных видеозаписей изнасилований Жизель Пелико.

В общем обнаружили по меньшей мере 80 мужчин, которых Жизель Пелико не знала. 

Личности некоторых мужчин, которые фигурируют на видео, до сих пор не установлены.

Напомним,

УНН сообщал, что в сентябре были проведены демонстрации во Франции в поддержку Жизель Пелико и жертв изнасилования. В 30 городах Франции тысячи женщин и мужчин вышли на улицы, чтобы выразить поддержку 72-летней женщине, которую мужчина на протяжении многих лет насиловал вместе с десятками мужчин.

Image

Пелико быстро стала национальным символом в борьбе против сексуального насилия.

Сексуальное насилие во время войны: 59 военных рф в статусе подозреваемых3 дек. 2024, 13:37 • 19573 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
marokkoМарокко
frantsiyaФранция