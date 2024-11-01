Изнасиловал 15-летнюю девушку, а потом поджег: на Харьковщине 17-летнего парня отправили под стражу

Харьковщину всколыхнуло резонансное дело - 17-летний парень изнасиловал, а затем поджег 15-летнюю девушку. Через 10 дней девушка умерла в больнице. В Офисе Генпрокурора уверяют, что подозреваемый находится под стражей, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 20 октября этого года подозреваемый - 17-летний парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к 15-летней знакомой. Девушка попыталась убежать, однако он догнал ее и ударил фрагментом кирпича по голове, от чего потерпевшая потеряла сознание. Изнасиловав потерявшую сознание девушку, парень сначала пытался задушить ее, а затем поджег.

Дым увидел сосед и позвал мать девушки. На помощь прибыли медики.

«Парня задержали сразу после совершения преступления и в тот же день сообщили о подозрении. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Более 10 дней медики боролись за жизнь потерпевшей, однако, к сожалению, в больнице она умерла. Сейчас решается вопрос о переквалификации действий фигуранта из-за смерти девушки.

Добавим

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту законченного покушения на умышленное убийство, соединенного с изнасилованием, изнасилование несовершеннолетнего лица (ч. 2 ст. 15, п. 10, ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 152 УК Украины).