Шокуюча справа про зґвалтування: французькі жінки масово співчувають Жизель Пеліко
Київ • УНН
Тисячі французів вийшли на вулиці 30 міст на підтримку 72-річної Жизель Пеліко, яку чоловік роками накачував наркотиками для зґвалтувань. Справа викликала широку хвилю підтримки жертв сексуального насильства.
Тисячі демонстрантів зібралися в Марселі, Парижі та Ніцці на тлі судового процесу у справі про зґвалтування. Демонстранти були вражені "мужністю" Жизель Пеліко, чоловік якої звинувачується в тому, що в період з 2011 по 2020 рік накачував свою дружину анксіолітиками, щоб дозволити десяткам чоловіків зґвалтувати її.
Пише УНН із посиланням на France24.
Деталі
У Франції пройшли демонстрації у Франції на підтримку Жизель Пеліко і жертв зґвалтування.
У 30 містах Франції тисячі жінок і чоловіків вийшли на вулиці, щоб висловити підтримку 72-річній жінці, яку чоловік упродовж багатьох років напихав наркотиками і ґвалтував десятками чоловіків. Пеліко швидко стала національним символом у боротьбі проти сексуального насильства.
71-річний Домінік Пеліко нині перебуває під судом в Авіньйоні. Він зізнався, що роками без її відома ображав свою тепер уже розлучену дружину Жизель із незнайомцями.
Жизель Пеліко докладно розповіла в суді минулого тижня, як вона страждала від незрозумілих провалів у пам'яті та гінекологічних проблем протягом багатьох років, перш ніж дізналася, як її чоловік жорстоко поводився з нею.
Той факт, що Жизель Пеліко погодилася на публічний суд, викликав широку хвилю громадської підтримки жертв сексуального насильства і домагань.
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