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Шокуюча справа про зґвалтування: французькі жінки масово співчувають Жизель Пеліко

Шокуюча справа про зґвалтування: французькі жінки масово співчувають Жизель Пеліко

Київ • УНН

 • 24461 перегляди

Тисячі французів вийшли на вулиці 30 міст на підтримку 72-річної Жизель Пеліко, яку чоловік роками накачував наркотиками для зґвалтувань. Справа викликала широку хвилю підтримки жертв сексуального насильства.

Тисячі демонстрантів зібралися в Марселі, Парижі та Ніцці на тлі судового процесу у справі про зґвалтування. Демонстранти були вражені "мужністю" Жизель Пеліко, чоловік якої звинувачується в тому, що в період з 2011 по 2020 рік накачував свою дружину анксіолітиками, щоб дозволити десяткам чоловіків зґвалтувати її.

Пише УНН із посиланням на France24.

Деталі

У Франції пройшли демонстрації у Франції на підтримку Жизель Пеліко і жертв зґвалтування.

У 30 містах Франції тисячі жінок і чоловіків вийшли на вулиці, щоб висловити підтримку 72-річній жінці, яку чоловік упродовж багатьох років напихав наркотиками і ґвалтував десятками чоловіків. Пеліко швидко стала національним символом у боротьбі проти сексуального насильства.

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71-річний Домінік Пеліко нині перебуває під судом в Авіньйоні. Він зізнався, що роками без її відома ображав свою тепер уже розлучену дружину Жизель із незнайомцями.

Жизель Пеліко докладно розповіла в суді минулого тижня, як вона страждала від незрозумілих провалів у пам'яті та гінекологічних проблем протягом багатьох років, перш ніж дізналася, як її чоловік жорстоко поводився з нею.

Той факт, що Жизель Пеліко погодилася на публічний суд, викликав широку хвилю громадської підтримки жертв сексуального насильства і домагань.

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В Україні за пів року зафіксовано майже 98 тисяч звернень про домашнє насильство10.09.24, 15:46 • 13141 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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