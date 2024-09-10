В Україні за пів року зафіксовано майже 98 тисяч звернень про домашнє насильство
Київ • УНН
За перше півріччя в Україні зареєстровано 97 706 звернень про домашнє насильство. Омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив на важливості підтримки постраждалих та нагадав про набуття чинності Стамбульської конвенції.
В Україні протягом першого півріччя зафіксували 97 706 звернень про домашнє насильство. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
"Протягом першого півріччя цього року в Україні зафіксували 97 706 звернень про домашнє насильство. Це серйозна проблема, яка часто залишається прихованою. Домашнє насильство має різні прояви та може торкнутися кожного. Окрім того, постраждалі особи часто приховують проблему, боячись реакції кривдника та осуду суспільства", - повідомив Лубінець.
За його словами, всі, хто залучений до сфери запобігання та протидії домашньому насильству, мають надавати всебічну підтримку постраждалим.
Знаковою подією у цій сфері в Україні стало набуття чинності Стамбульської конвенції. Її ратифікація була моєю ключовою рекомендацією упродовж останніх років. Це дієвий механізм, який гарантує захист прав осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, додав Лубінець.
Омбудсмен нагадав, що про випадки неналежної допомоги та неналежного захисту від домашнього насильства можна повідомити Уповноваженому:
Вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;
Електронною поштою: [email protected];
Зателефонувати на гарячу лінію: 0800501720.
Парламент підтримав зміни до законодавства у сфері домашнього насильства: так вимагає Стамбульська конвенція23.11.23, 02:02 • 20102 перегляди