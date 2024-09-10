В Украине за полгода зафиксировано почти 98 тысяч обращений о домашнем насилии

В Украине в течение первого полугодия зафиксировали 97 706 обращений о домашнем насилии. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

«В течение первого полугодия этого года в Украине зафиксировали 97 706 обращений о домашнем насилии. Это серьезная проблема, которая часто остается скрытой. Домашнее насилие имеет различные проявления и может коснуться каждого. Кроме того, пострадавшие лица часто скрывают проблему, боясь реакции обидчика и осуждения общества», - сообщил Лубинец.

По его словам, все, кто вовлечен в сферу предотвращения и противодействия домашнему насилию, должны оказывать всестороннюю поддержку пострадавшим.

Знаковым событием в этой сфере в Украине стало вступление в силу Стамбульской конвенции. Ее ратификация была моей ключевой рекомендацией на протяжении последних лет. Это действенный механизм, который гарантирует защиту прав лиц, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола, добавил Лубинец.

Омбудсмен напомнил, что о случаях ненадлежащей помощи и ненадлежащей защиты от домашнего насилия можно сообщить Уполномоченному:

Ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;

По электронной почте: [email protected];

Позвонить на горячую линию: 0800501720.

Парламент підтримав зміни до законодавства у сфері домашнього насильства: так вимагає Стамбульська конвенція