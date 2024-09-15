Шокирующее дело об изнасиловании: французские женщины массово сочувствуют Жизель Пелико
Киев • УНН
Тысячи французов вышли на улицы 30 городов в поддержку 72-летней Жизель Пелико, которую мужчина годами накачивал наркотиками для изнасилований. Дело вызвало широкую волну поддержки жертв сексуального насилия.
Тысячи демонстрантов собрались в Марселе, Париже и Ницце на фоне судебного процесса по делу об изнасиловании. Демонстранты были поражены «мужеством» Жизель Пелико, муж которой обвиняется в том, что в период с 2011 по 2020 год накачивал свою жену анксиолитиками, чтобы позволить десяткам мужчин изнасиловать ее.
Пишет УНН со ссылкой на France24.
Детали
Во Франции прошли демонстрации во Франции в поддержку Жизель Пелико и жертв изнасилования.
В 30 городах Франции тысячи женщин и мужчин вышли на улицы, чтобы выразить поддержку 72-летней женщине, которую мужчина на протяжении многих лет пичкал наркотиками и насиловал десятками мужчин. Пелико быстро стала национальным символом в борьбе против сексуального насилия.
71-летний Доминик Пелико сейчас находится под судом в Авиньоне. Он признался, что годами без ее ведома оскорблял свою теперь уже разведенную жену Жизель с незнакомцами.
Жизель Пелико подробно рассказала в суде на прошлой неделе, как она страдала от необъяснимых провалов в памяти и гинекологических проблем в течение многих лет, прежде чем узнала, как ее муж жестоко обращался с ней.
Тот факт, что Жизель Пелико согласилась на публичный суд, вызвал широкую волну общественной поддержки жертв сексуального насилия и домогательств.
В Україні за пів року зафіксовано майже 98 тисяч звернень про домашнє насильство10 сентября 2024, 12:46 • 12895 просмотров