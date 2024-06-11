Суд отклонил апелляцию: отец приговорен к 14 годам лишения свободы за изнасилование 5-летней дочери

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил кассационную жалобу защитника осужденного, оставив без изменений приговор о его вине в растлении и изнасиловании пятилетней дочери. Мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Об этом сообщает офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По информации, Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда Украины отказал в удовлетворении кассационной жалобы защитника осужденного об отмене приговора, которым он признан виновным в растлении и изнасиловании малолетней (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 152 УК Украины). Осужденному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Прокуроры доказали, что после смерти жены осужденный, оставшись с двумя детьми в доме своей матери, развращал и насиловал свою пятилетнюю дочь, пользуясь беспомощностью ребенка.

Свою причастность к совершению преступлений он категорически отрицал и, пытаясь избежать уголовной ответственности, придумал версию о том, что ребенок его оговорил.

Доказательства, полученные ювенальными прокурорами с применением стандартов правосудия дружественного к ребенку, полностью опровергли версию осужденного. Психологическая экспертиза и наказание ребенка, предоставленные в ходе расследования дистанционно с участием психолога, стали основой обвинительного приговора. С целью недопущения повторной психологической травматизации ребенка, его не вызвали в суд для допроса.

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