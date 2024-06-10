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В Хмельницкой области осудили священнослужителя УПЦ за "пьяное" ДТП с погибшим

В Хмельницкой области осудили священнослужителя УПЦ за "пьяное" ДТП с погибшим

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 11:04  •  3387 просмотра

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Священнослужитель УПЦ был осужден за то, что устроил автомобильную аварию со смертельным исходом, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения в Хмельницкой области.

Священнослужитель УПЦ был осужден за то, что устроил автомобильную аварию со смертельным исходом, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения в Хмельницкой области, сообщила в понедельник пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры, пишет УНН.

Детали

"Суд признал виновным священнослужителя УПЦ в нарушении правил безопасности дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего погиб человек (ч. 3 ст. 2861 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Авария произошла 26 декабря 2023 года вблизи села Мушкутинцы Каменец-Подольского района. Как было установлено во время досудебного расследования и доказано прокурором в суде, 49-летний водитель автомобиля BMW X5, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 21110" под управлением 46-летнего мужчины. В результате аварии последний получил телесные повреждения, от которых на следующий день скончался.

"Водитель приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 5 лет", - указали в прокуратуре.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
kamenets-podolskiiКаменец-Подольский
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