На Хмельниччині засудили священнослужителя УПЦ за "п'яну" ДТП із загиблим
Київ • УНН
Священнослужитель УПЦ був засуджений за те, що влаштував автомобільну аварію зі смертельними наслідками, перебуваючи за кермом в стані алкогольного сп'яніння в Хмельницькій області.
Священнослужитель УПЦ був засуджений за те, що влаштував автомобільну аварію зі смертельними наслідками, перебуваючи за кермом в стані алкогольного сп'яніння в Хмельницькій області, повідомила у понеділок пресслужба Хмельницької обласної прокуратури, пише УНН.
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"Суд визнав винуватим священнослужителя УПЦ в порушенні правил безпеки дорожнього руху, вчиненому в стані алкогольного сп’яніння, внаслідок чого загинула людина (ч. 3 ст. 2861 КК України)", - ідеться у повідомленні.
Аварія сталася 26 грудня 2023 року поблизу села Мушкутинці Кам’янець-Подільського району. Як було встановлено під час досудового розслідування та доведено прокурором в суді, 49-річний водій автомобіля BMW X5, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем "ВАЗ 21110" під керуванням 46-річного чоловіка. У результаті аварії останній отримав тілесні ушкодження, від яких наступного дня помер.
"Водія засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 5 років", - вказали у прокуратурі.
Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.