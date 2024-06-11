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Суд відхилив апеляцію: Батько засуджений до 14 років позбавлення волі за згвалтування 5-річної дочки

Київ • УНН

 • 17292 перегляди

Касаційний кримінальний суд відхилив апеляцію чоловіка, засудженого за розбещення та зґвалтування своєї 5-річної дочки, залишивши в силі Його 14-річний тюремний термін.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду України відхилив касаційну скаргу захисника засудженого, залишивши без змін вирок про його вину у розбещенні та зґвалтуванні п’ятирічної доньки. Чоловіку призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За інформацією, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду України відмовив у задоволенні касаційної скарги захисника засудженого щодо скасування вироку, яким його визнано винним у розбещенні та зґвалтуванні малолітньої (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 152 КК України). Засудженому призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що після смерті дружини засуджений, залишившись з двома дітьми у будинку своєї матері, розбещував та ґвалтував свою п’ятирічну доньку, користуючись безпорадністю дитини.

Свою причетність до вчинення злочинів він категорично заперечував і, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності, вигадав версію про те, що дитина його обмовила.

Докази, здобуті ювенальними прокурорами із застосуванням стандартів правосуддя дружнього до дитини, повністю спростували версію засудженого. Психологічна експертиза та показання дитини, надані під час розслідування дистанційно за участю психолога, стали основою обвинувального вироку. З метою недопущення повторної психологічної травматизації дитини, її не викликали до суду для допиту.

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