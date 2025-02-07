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Журнал Time помістив на обкладинку Ілона Маска у кріслі президента США

Журнал Time помістив на обкладинку Ілона Маска у кріслі президента США

Київ • УНН

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Ілон Маск з'явився на обкладинці Time. Бізнесмен зображений за столом в Овальному кабінеті. Його призначення викликало масові протести та занепокоєння щодо майбутніх змін в уряді США.

Зображення мільярдера Ілона Маска з'явилось на обкладинці нового номера журналу Time. Бізнесмен сидить за столом в Овальному кабінеті на фоні прапору США та президентського прапору, передає УНН.

В матеріалі журналу йдеться, зокрема, про вплив Маска на адміністрацію президента США, протистояння з USAID, яке видання назвало "хрестовим походом", взяття під контроль Цифрової служби США командою Департаменту ефективності уряду (DOGE) яким керує Маск.

Це лише перші кроки в масовій антиурядовій хвилі. Бюджети будуть розпилюватися. Цінні програми будуть ліквідовані. Кар'єрні державні службовці будуть вичищені, замінені політичними призначенцями, основною кваліфікацією яких є очевидна лояльність до президента 

- пише Time.

Нагадаємо

5 лютого у США пройшли масштабні демонстрації проти перших дій нової адміністрації Трампа та призначення Маска. Демонстранти зібралися в містах по всій території США, щоб висловити протест проти перших дій адміністрації президента Дональда Трампа, засуджуючи все, починаючи від репресій щодо імміграції до скасування прав трансгендерів і пропозиції примусово переселити палестинців із Сектору Газа.

Наразі Маск офіційно служить при президенті США як спеціальний державний службовець. У нього є допуск до цілком секретної інформації, проте він не отримує зарплату.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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