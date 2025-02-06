Протести проти політики Трампа і Маска пройшли по всій території США

Демонстранти зібралися в містах по всій території США в середу, щоб висловити протест проти перших дій адміністрації президента Дональда Трампа, засуджуючи все, починаючи від репресій президента щодо імміграції до його скасування прав трансгендерів і пропозиції примусово переселити палестинців із сектору Гази, повідомляє AP, пише УНН.

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Протестувальники у Філадельфії та в столицях штатів у Каліфорнії, Міннесоті, Мічигані, Техасі, Вісконсіні, Індіані та за їх межами розмахували плакатами, які засуджують президента Дональда Трампа; мільярдера Ілона Маска, лідера нового Департаменту ефективності уряду Трампа; та "Проект 2025" - крайньо-праву схему для американського уряду та суспільства.

Протести стали результатом руху, який організувався в мережі під хештегами #buildtheresistance та #50501, що означає 50 протестів, 50 штатів, один день. Вебсайти та облікові записи в соціальних мережах закликали до дії з такими повідомленнями, як "відкиньте фашизм" та "захистіть нашу демократію".

Біля будівлі Капітолію штату в Лансінгу, штат Мічиган, зібрався натовп із сотень людей за низьких температур.

Кеті Міглієтті з району Енн-Арбор сказала, що доступ Маска до даних Міністерства фінансів викликає особливе занепокоєння. Вона намалювала знак, на якому Маск ляльководив Трампом за допомогою піднятої руки - нагадування про жест Маска з прямою рукою під час січневої промови, яку деякі інтерпретували як нацистське вітання.

"Якщо ми не зупинимо це і не змусимо Конгрес щось зробити, це буде атакою на демократію", - сказала Мільєтті.

Демонстранти у кількох містах висловлювали критику на адресу Маска та Департаменту ефективності уряду.

"DOGE нелегітимний", - говорив один з плакатів на сходах Капітолію штату в Джефферсон-Сіті, штат Міссурі, де зібралися десятки протестувальників. "Навіщо Ілону ваші дані соціального забезпечення???".

Члени Конгресу висловили стурбованість тим, що участь DOGE у платіжній системі уряду США може призвести до ризиків у сфері безпеки або пропущених платежів за такими програмами, як соціальне забезпечення та Medicare. Чиновник Міністерства фінансів заявив, що технічний керівник, який працює з DOGE, матиме "доступ лише для читання".

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Трамп підписав низку указів у перші пару тижнів свого нового терміну з усіх питань, від торгівлі та імміграції до зміни клімату. Демократи починають піднімати голос проти порядку денного Трампа, а протести множаться.

Демонстранти пройшли центром Остіна, штат Техас. Вони зібралися в Олімпійському парку Centennial в Атланті для маршу до Капітолію штату Джорджія і зібралися біля законодавчих зборів Каліфорнії, де домінують демократи, в Сакраменто. У Денвері протести збіглися з операціями агентів імміграційної та митної поліції у цьому районі та невказаною кількістю затриманих. Протестувальники у Фініксі скандували "депортуйте Ілона" та "жодної ненависті, жодного страху, іммігранти тут бажані гості".

Тисячі людей вийшли на протест у Сент-Полі, штат Міннесота.

У Капітолії Айови в Де-Мойні протестувальники, які приєдналися до руху проти Трампа, увійшли всередину, щоб протистояти зареєстрованому заходу консервативної групи захисту прав батьків Moms for Liberty. Протестувальники проти Трампа кричали через динаміки в ротонді близько 15 хвилин, перш ніж правоохоронці виштовхнули їх назовні, пише видання.

В Алабамі кілька сотень людей зібралися біля будівлі законодавчого органу, щоб протестувати проти дій, спрямованих проти ЛГБТК+ людей.

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