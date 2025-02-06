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Протесты против политики Трампа и Маска прошли по всей территории США

Протесты против политики Трампа и Маска прошли по всей территории США

Киев  •  УНН

 • 3948 просмотра

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В США прошли масштабные демонстрации против первых действий новой администрации Трампа и назначения Маска. Протестующие выступили против иммиграционной политики, ограничения прав и доступа к конфиденциальным данным.

Демонстранты собрались в городах по всей территории США в среду, чтобы выразить протест против первых действий администрации президента Дональда Трампа, осуждая все, начиная от репрессий президента в отношении иммиграции до его отмены прав трансгендеров и предложения принудительно переселить палестинцев из сектора Газы, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Протестующие в Филадельфии и в столицах штатов в Калифорнии, Миннесоте, Мичигане, Техасе, Висконсине, Индиане и за их пределами размахивали плакатами, осуждающими президента Дональда Трампа; миллиардера Илона Маска, лидера нового Департамента эффективности правительства Трампа; и «Проект 2025» - крайне-правую схему для американского правительства и общества.

Протесты стали результатом движения, которое организовалось в сети под хэштегами #buildtheresistance и #50501, что означает 50 протестов, 50 штатов, один день. Веб-сайты и учетные записи в социальных сетях призывали к действию с такими сообщениями, как «отвергните фашизм» и «защитите нашу демократию».

Возле здания Капитолия штата в Лансинге, штат Мичиган, собралась толпа из сотен людей при низких температурах.

Кэти Миглиетти из района Энн-Арбор сказала, что доступ Маска к данным Министерства финансов вызывает особое беспокойство. Она нарисовала знак, на котором Маск кукловодил Трампом с помощью поднятой руки - напоминание о жесте Маска с прямой рукой во время январской речи, которую некоторые интерпретировали как нацистское приветствие.

«Если мы не остановим это и не заставим Конгресс что-то сделать, это будет атакой на демократию», - сказала Мильетти.

Демонстранты в нескольких городах высказывали критику в адрес Маска и Департамента эффективности правительства.

«DOGE нелегитимен», - гласил один из плакатов на ступенях Капитолия штата в Джефферсон-Сити, штат Миссури, где собрались десятки протестующих. «Зачем Илону ваши данные социального обеспечения???».

Члены Конгресса выразили обеспокоенность тем, что участие DOGE в платежной системе правительства США может привести к рискам в сфере безопасности или пропущенных платежей по таким программам, как социальное обеспечение и Medicare. Чиновник Министерства финансов заявил, что технический руководитель, работающий с DOGE, будет иметь «доступ только для чтения».

На Минфин США подали в суд из-за доступа DOGE Маска к конфиденциальным данным04.02.25, 10:06 • 24663 просмотра

Трамп подписал ряд указов в первые пару недель своего нового срока по всем вопросам, от торговли и иммиграции до изменения климата. Демократы начинают поднимать голос против повестки дня Трампа, а протесты множатся.

Демонстранты прошли по центру Остина, штат Техас. Они собрались в Олимпийском парке Centennial в Атланте для марша к Капитолию штата Джорджия и собрались возле законодательного собрания Калифорнии, где доминируют демократы, в Сакраменто. В Денвере протесты совпали с операциями агентов иммиграционной и таможенной полиции в этом районе и неуказанным количеством задержанных. Протестующие в Финиксе скандировали «депортируйте Илона» и «никакой ненависти, никакого страха, иммигранты здесь желанные гости».

Тысячи людей вышли на протест в Сент-Поле, штат Миннесота. 

В Капитолии Айовы в Де-Мойне протестующие, которые присоединились к движению против Трампа, вошли внутрь, чтобы противостоять зарегистрированному мероприятию консервативной группы защиты прав родителей Moms for Liberty. Протестующие против Трампа кричали через динамики в ротонде около 15 минут, прежде чем правоохранители вытолкали их наружу, пишет издание.

В Алабаме несколько сотен человек собрались у здания законодательного органа, чтобы протестовать против действий, направленных против ЛГБТК+ людей.

План Трампа по "Ривьере Ближнего Востока" в Газе вызвал международное осуждение05.02.25, 14:48 • 25915 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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