Журнал Time поместил на обложку Илона Маска в кресле президента США

Изображение миллиардера Илона Маска появилось на обложке нового номера журнала Time. Бизнесмен сидит за столом в Овальном кабинете на фоне флага США и президентского флага, передает УНН.

В материале журнала говорится, в частности, о влиянии Маска на администрацию президента США, противостоянии с USAID, которое издание назвало "крестовым походом", взятии под контроль Цифровой службы США командой Департамента эффективности правительства (DOGE) которым руководит Маск.

Это лишь первые шаги в массовой антиправительственной волне. Бюджеты будут распиливаться. Ценные программы будут ликвидированы. Карьерные государственные служащие будут вычищены, заменены политическими назначенцами, основной квалификацией которых является очевидная лояльность к президенту - пишет Time.

Напомним

5 февраля в США прошли масштабные демонстрации против первых действий новой администрации Трампа и назначения Маска. Демонстранты собрались в городах по всей территории США, чтобы выразить протест против первых действий администрации президента Дональда Трампа, осуждая все, начиная от репрессий в отношении иммиграции до отмены прав трансгендеров и предложения принудительно переселить палестинцев из Сектора Газа.

Сейчас Маск официально служит при президенте США как специальный государственный служащий. У него есть допуск к совершенно секретной информации, однако он не получает зарплату.