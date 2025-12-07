$42.180.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Россия и Китай провели совместные противоракетные учения - Reuters

Киев • УНН

 • 656 просмотра

В начале декабря Китай и Россия провели третий раунд совместных противоракетных учений на территории РФ. Учения не были направлены против какой-либо третьей стороны.

Россия и Китай провели совместные противоракетные учения - Reuters

В начале декабря Китай и Россия провели третий раунд совместных противоракетных учений на территории РФ. Об этом сообщило Министерство обороны Китая, передает УНН со ссылкой на информагентство Reuters.  

Детали

В оборонном ведомстве КНР подчеркнули, что учения не были направлены против какой-либо третьей стороны и не являются реакцией на какие-либо текущие международные события.

В 2022 году Россия и Китай заключили соглашение о "безграничном" стратегическом партнерстве, обязавшись регулярно проводить военные учения для отработки координации действий своих вооруженных сил.

Москва и Пекин сближаются на фоне ядерного напряжения: Россия объявила об «углубленных» переговорах с Китаем – СМИ20.11.25, 17:16 • 4382 просмотра

Отмечается, что обе страны также выразили обеспокоенность планами президента США Дональда Трампа по созданию противоракетного щита Золотой купол и его намерениями возобновить ядерные испытания после более чем 30-летнего перерыва.

В августе военно-морские силы России и Китая провели артиллерийские и противолодочные учения в Японском море в рамках запланированных совместных маневров.

Россия и Китай проводят совместные учения в Японском море04.08.25, 00:20 • 4326 просмотров

В ходе учений экипажи отрабатывали артиллерийские стрельбы, действия против подводных лодок, противовоздушную оборону, а также совместные поисково-спасательные операции на море.

Напомним

Ранее сообщалось, что Россия передает Китаю технологии, боевой опыт и военную технику для воздушно-десантных подразделений. Это может усилить способность Пекина осуществить быстрое наступление на Тайвань. 

Россия и Китай впервые провели совместное подводное патрулирование в Тихом океане27.08.25, 23:57 • 3349 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Техника
Reuters
Дональд Трамп
Тайвань
Китай
Соединённые Штаты