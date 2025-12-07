Россия и Китай провели совместные противоракетные учения - Reuters

В начале декабря Китай и Россия провели третий раунд совместных противоракетных учений на территории РФ. Об этом сообщило Министерство обороны Китая, передает УНН со ссылкой на информагентство Reuters.

Детали

В оборонном ведомстве КНР подчеркнули, что учения не были направлены против какой-либо третьей стороны и не являются реакцией на какие-либо текущие международные события.

В 2022 году Россия и Китай заключили соглашение о "безграничном" стратегическом партнерстве, обязавшись регулярно проводить военные учения для отработки координации действий своих вооруженных сил.

Москва и Пекин сближаются на фоне ядерного напряжения: Россия объявила об «углубленных» переговорах с Китаем – СМИ

Отмечается, что обе страны также выразили обеспокоенность планами президента США Дональда Трампа по созданию противоракетного щита Золотой купол и его намерениями возобновить ядерные испытания после более чем 30-летнего перерыва.

В августе военно-морские силы России и Китая провели артиллерийские и противолодочные учения в Японском море в рамках запланированных совместных маневров.

Россия и Китай проводят совместные учения в Японском море

В ходе учений экипажи отрабатывали артиллерийские стрельбы, действия против подводных лодок, противовоздушную оборону, а также совместные поисково-спасательные операции на море.

Напомним

Ранее сообщалось, что Россия передает Китаю технологии, боевой опыт и военную технику для воздушно-десантных подразделений. Это может усилить способность Пекина осуществить быстрое наступление на Тайвань.

Россия и Китай впервые провели совместное подводное патрулирование в Тихом океане