Россия и Китай провели совместные противоракетные учения - Reuters
Киев • УНН
В начале декабря Китай и Россия провели третий раунд совместных противоракетных учений на территории РФ. Учения не были направлены против какой-либо третьей стороны.
Детали
В оборонном ведомстве КНР подчеркнули, что учения не были направлены против какой-либо третьей стороны и не являются реакцией на какие-либо текущие международные события.
В 2022 году Россия и Китай заключили соглашение о "безграничном" стратегическом партнерстве, обязавшись регулярно проводить военные учения для отработки координации действий своих вооруженных сил.
Отмечается, что обе страны также выразили обеспокоенность планами президента США Дональда Трампа по созданию противоракетного щита Золотой купол и его намерениями возобновить ядерные испытания после более чем 30-летнего перерыва.
В августе военно-морские силы России и Китая провели артиллерийские и противолодочные учения в Японском море в рамках запланированных совместных маневров.
В ходе учений экипажи отрабатывали артиллерийские стрельбы, действия против подводных лодок, противовоздушную оборону, а также совместные поисково-спасательные операции на море.
Напомним
Ранее сообщалось, что Россия передает Китаю технологии, боевой опыт и военную технику для воздушно-десантных подразделений. Это может усилить способность Пекина осуществить быстрое наступление на Тайвань.
