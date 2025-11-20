Москва и Пекин сближаются на фоне ядерного напряжения: Россия объявила об «углубленных» переговорах с Китаем – СМИ

Фото: AFP

РФ и Китай на этой неделе провели в Москве консультации по противоракетной обороне и стратегической стабильности, заявило МИД РФ. По итогам стороны договорились усилить сотрудничество в обоих направлениях, хотя деталей переговоров российская дипломатия не раскрывает. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Обсуждение состоялось на фоне общих опасений Москвы и Пекина относительно планов президента США Дональда Трампа создать новую систему ПРО "Золотой купол" и его намерений возобновить испытания ядерного оружия после более чем 30-летнего перерыва.

Состоялось углубленное обсуждение..., включая совместный анализ соответствующих дестабилизирующих факторов, создающих стратегические риски для глобальной и региональной безопасности, а также обмен мнениями относительно путей их минимизации – говорится в заявлении МИД РФ.

Также Москва сообщила, что "стороны выразили взаимное удовлетворение уровнем и качеством двустороннего диалога… и подтвердили свою приверженность дальнейшему их укреплению".

Вашингтон тем временем настаивает на "денуклеаризации" в отношениях как с Россией, так и с Китаем, однако Пекин отказывается присоединяться к трехстороннему диалогу. Китай быстро наращивает ядерный арсенал, но не проявляет интереса к переговорам с США и РФ, чьи запасы ядерных боеголовок до сих пор значительно больше.

Срок действия последнего договора между США и Россией об ограничении стратегических боеголовок истекает в феврале. Трамп до сих пор не ответил на предложение Москвы продлить соглашение на год, чтобы дать время для нового раунда переговоров, которые так и не стартовали.

