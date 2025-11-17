$42.040.02
"Газпром" продвигает вперед проект нового газопровода "Сила Сибири-2" в Китай - FT

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Российский "Газпром" разрабатывает детальную проектную документацию для газопровода "Сила Сибири-2" в Китай, который будет транспортировать 50 млрд кубометров газа в год. Стоимость проектных работ может достигать 5-10% от общего бюджета, который оценивается в более чем 30 млрд долларов.

Российский энергетический гигант "Газпром" продолжает реализацию планов по строительству нового газопровода в Китай, разрабатывая дорогую детальную проектную документацию, что является признаком того, что Москва верит в возобновление реализации давно откладывавшегося проекта, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Сила Сибири-2", который будет транспортировать 50 млрд кубометров газа в год, - "единственная реальная надежда России компенсировать часть утраченного экспорта в Европу", пишет издание.

Россия и Китай подписали соглашение по "Силе Сибири-2" в 2014 году, но оно затянулось на несколько лет, прежде чем стало актуальным после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, отмечает издание.

В сентябре Путин и глава КНР Си Цзиньпин подписали "меморандум о строительстве". После этого инженеры "Газпрома" приступили к работе над техническим проектом, сообщили Financial Times три источника, знакомые с подготовкой проекта.

Инженеры, вероятно, работали на этапе предварительного проектирования, который включает создание "сотен томов" технической документации, заявил Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Carnegie Endowment for International Peace и бывший руководитель стратегического отдела "Газпром нефти", нефтяного подразделения "Газпрома".

Проведение таких исследований было дорогим и, по словам Вакуленко, могло составлять 5% от общей стоимости проекта такого масштаба. Высокопоставленный представитель российской энергетической компании сообщил FT, что стоимость может достигать 10% от общей стоимости.

"Такие расходы необычны, если только нет твердой уверенности в том, что деньги тратятся эффективно, а инвестиции безопасны", - сказал руководитель, имея в виду этап проектирования.

Общий бюджет проекта не разглашается. Вакуленко и Рональд Смит, основатель Emerging Markets Oil and Gas Consulting Partners и давний аналитик российского энергетического рынка, оценивают верхнюю границу более чем в 30 млрд долларов, но оба отмечают, что окончательная сумма может быть ниже. В других сообщениях говорилось о гораздо меньшей сумме.

Китайские официальные лица практически не комментировали проект трубопровода, несмотря на подписание Си Цзиньпином последнего меморандума, что вызвало у некоторых наблюдателей сомнения относительно его реального продвижения.

Гарантий пока нет. По словам российского энергетического консультанта, одной из причин продолжающегося давления "Газпрома" было то, что у компании были проектные подразделения, которые "либо нужно закрыть, либо дать им что-то для работы". "А что еще?" - спросил он.

"Газпром" явно верил, что Китай в конце концов смирится, сказал он, и добавил: "Для них [китайцев] это все равно будет самый дешевый газ - именно поэтому "Газпром" готов вложить серьезные деньги, и я не думаю, что они сильно ошибаются".

Аналитики S&P Global Energy считают, что поставки в Китай по этому трубопроводу, вероятно, начнутся в начале 2030-х годов.

За долгую историю проекта Россия разрабатывала документацию по различным участкам трубопровода. Однако новые проекты станут первым комплексным инженерным исследованием для всей линии. Ожидается, что проект протянется на 6700 км: 2700 км по территории России, начиная с газовых месторождений на севере Ямала, и около 1000 км по территории Монголии с конечным пунктом в Китае. Глава "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил начало работ на небольшом участке трубопровода длиной 410 км в Сибири, который Москва решила построить независимо от решения Китая в рамках внутренних усилий по улучшению газоснабжения в регионе.

"Газпром" строит участки трубопровода, который в конечном итоге может стать частью "Силы Сибири-2", если он будет реализован, но будет обслуживать местные рынки, если не будет", - сказал Смит.

В сентябре Миллер встретился с председателем Объединенной металлургической компании, ведущим российским производителем труб, чтобы обсудить "поставки труб для крупных инвестиционных проектов".

Однако начало работ не означает, что соглашение по "Силе Сибири-2" достигнуто по таким ключевым параметрам, как цена и условия поставки, отмечает издание.

Эти вопросы постоянно остаются камнем преткновения, но трубопровод все больше становится жизненно важным для "Газпрома" и российского правительства, пишет издание. С месторождений Ямала, где начинается "Сила Сибири-2", ранее шли поставки в Европу, и новый трубопровод, как отмечает издание, - их единственный шанс компенсировать потерю доходов. Но даже если "Сила Сибири-2" будет запущена, общий объем российского трубопроводного экспорта в Китай все равно составит лишь около половины объема поставок газа в Европу до полномасштабной войны, указывает издание.

В то же время, пишет издание, Китай готовит свой рынок облигаций, чтобы открыть двери для российских энергетических компаний. В сентябре китайское рейтинговое агентство CSCI Pengyuan присвоило "Газпрому" вместе с другими российскими энергетическими компаниями рейтинг "АА", что открыло им путь к выпуску долговых обязательств.

Тем не менее, подход Пекина был осторожным. Когда российские СМИ в сентябре взорвались сообщениями об "историческом соглашении" по "Силе Сибири-2", соглашение почти не упоминалось в китайских СМИ.

Юлия Шрамко

