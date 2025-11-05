ukenru
4 ноября, 23:11 • 20252 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 23550 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 49684 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 38124 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 37337 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 34839 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 49977 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 45167 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 19638 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18713 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
рф и Турция ведут переговоры о сохранении объемов поставок газа от "Газпрома" - Bloomberg

Киев • УНН

 504 просмотра

россия и Турция обсуждают сохранение годового объема поставок газа "Газпрома" на уровне около 22 млрд кубометров в рамках продления двух крупных контрактов. Это происходит на фоне давления США по ограничению закупок энергоносителей, финансирующих войну рф.

рф и Турция ведут переговоры о сохранении объемов поставок газа от "Газпрома" - Bloomberg

россия и Турция ведут переговоры о сохранении объемов поставок газа ПАО "Газпром" в рамках переговоров о продлении двух крупных контрактов на поставку газа по трубопроводам, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Контракты между российским газовым гигантом и турецкой государственной компанией Botas на совокупные поставки до 21,75 млрд кубометров в год истекают 31 декабря. россия и Турция ведут переговоры о сохранении годового объема поставок на уровне около 22 млрд кубометров, сообщили источники.

Наблюдатели за газовым рынком сомневаются в будущем поставок российского газа в Турцию на фоне растущего давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая требует ограничить закупки энергоносителей, помогающих кремлю финансировать войну с Украиной. После введения в прошлом месяце санкций США против двух крупнейших российских нефтедобывающих компаний турецкие нефтеперерабатывающие компании начали сокращать импорт российской нефти.

Турция покупает больше нероссийской нефти после последних западных санкций02.11.25, 18:09 • 5613 просмотров

Ранее Турция противодействовала попыткам Запада помешать ей покупать российский газ, который преимущественно поставляется по долгосрочным контрактам через крупную трубопроводную сеть между двумя странами. Однако в сентябре Турция согласилась заключить ряд контрактов на закупку сжиженного природного газа, в том числе из США.

В связи с тем, что добыча газа в Черном море в Турции будет расти, у нее может оказаться больше газа, чем нужно, пишет издание.

Крупный рынок Турции стал спасательным кругом для "Газпрома", который практически потерял европейский газовый рынок после того, как война спровоцировала необходимость диверсификации поставок. Это должно дать Турции рычаги для переговоров о скидках при возобновлении соглашений о поставках.

В прошлом году "Газпром" поставил в Турцию 21,6 млрд кубометров газа, согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных национального энергетического регулятора EMRA. Эти объемы сделали Турцию вторым по величине покупателем российского трубопроводного газа после Китая, что способствовало укреплению финансовых результатов "Газпрома" за год.

Для сравнения, когда рано утром 1 января поставки российской нефти через Украину в Европу прекратились, эти объемы превышали 15 млрд кубометров в год.

Потоки трубопроводного газа "Газпрома" исторически доминировали в поставках в Турцию, четвертого по величине газового рынка в Европе, который практически полностью зависит от импорта. Иран и Азербайджан также обеспечили значительную долю общего импорта.

Турция планирует увеличить добычу газа, что угрожает поставщикам из РФ и Ирана08.10.25, 11:17 • 3576 просмотров

Юлия Шрамко

