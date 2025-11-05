рф и Турция ведут переговоры о сохранении объемов поставок газа от "Газпрома" - Bloomberg

россия и Турция ведут переговоры о сохранении объемов поставок газа ПАО "Газпром" в рамках переговоров о продлении двух крупных контрактов на поставку газа по трубопроводам, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Контракты между российским газовым гигантом и турецкой государственной компанией Botas на совокупные поставки до 21,75 млрд кубометров в год истекают 31 декабря. россия и Турция ведут переговоры о сохранении годового объема поставок на уровне около 22 млрд кубометров, сообщили источники.

Наблюдатели за газовым рынком сомневаются в будущем поставок российского газа в Турцию на фоне растущего давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая требует ограничить закупки энергоносителей, помогающих кремлю финансировать войну с Украиной. После введения в прошлом месяце санкций США против двух крупнейших российских нефтедобывающих компаний турецкие нефтеперерабатывающие компании начали сокращать импорт российской нефти.

Ранее Турция противодействовала попыткам Запада помешать ей покупать российский газ, который преимущественно поставляется по долгосрочным контрактам через крупную трубопроводную сеть между двумя странами. Однако в сентябре Турция согласилась заключить ряд контрактов на закупку сжиженного природного газа, в том числе из США.

В связи с тем, что добыча газа в Черном море в Турции будет расти, у нее может оказаться больше газа, чем нужно, пишет издание.

Крупный рынок Турции стал спасательным кругом для "Газпрома", который практически потерял европейский газовый рынок после того, как война спровоцировала необходимость диверсификации поставок. Это должно дать Турции рычаги для переговоров о скидках при возобновлении соглашений о поставках.

В прошлом году "Газпром" поставил в Турцию 21,6 млрд кубометров газа, согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных национального энергетического регулятора EMRA. Эти объемы сделали Турцию вторым по величине покупателем российского трубопроводного газа после Китая, что способствовало укреплению финансовых результатов "Газпрома" за год.

Для сравнения, когда рано утром 1 января поставки российской нефти через Украину в Европу прекратились, эти объемы превышали 15 млрд кубометров в год.

Потоки трубопроводного газа "Газпрома" исторически доминировали в поставках в Турцию, четвертого по величине газового рынка в Европе, который практически полностью зависит от импорта. Иран и Азербайджан также обеспечили значительную долю общего импорта.

