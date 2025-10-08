$41.320.03
Турция планирует увеличить добычу газа, что угрожает поставщикам из РФ и Ирана

Киев • УНН

 • 500 просмотра

Турция стремится удовлетворить более половины своих потребностей в газе к 2028 году, используя собственное производство и импорт из США. Это может привести к сокращению роли России и Ирана на европейском рынке газа.

Турция планирует увеличить добычу газа, что угрожает поставщикам из РФ и Ирана

Анкара стремится воспользоваться избытком сжиженного природного газа, обеспечить Европу собственным производством газа, а российские и иранские ресурсы планируется использовать внутри Турции. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Турция может удовлетворить более половины своих потребностей в газе к концу 2028 года. Также в Анкаре планируют диверсификацию поставок с целью укрепления энергетической безопасности и поддержки амбиций Турции в цели стать региональным газовым хабом. Правительство страны строит планы, согласно которым будет обеспечен реэкспорт импортированного сжиженного газа.

В Средиземноморской организации по энергетике и климату подчеркнули, что Турция уже сигнализирует: страна "воспользуется (глобальным) избытком сжиженного природного газа".

Отметим, что Вашингтон публично давит на союзников, в частности на Турцию, которая является членом НАТО, чтобы они разорвали энергетические связи с Москвой и Тегеном.

По данным материала издания, будущие планы удовлетворения потребностей связаны с увеличением добычи и импорта из США. Это угрожает сокращением последнего крупного европейского рынка для российских и иранских поставщиков, добавляет Reuters.

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар ​​заявил, что американский СПГ предлагает более дешевые альтернативы, чем Россия и Иран.

У последних Турция должна продолжить закупку газа, добавил чиновник в телевизионном интервью в октябре.

Reuters отмечает, что турецкое министерство энергетики пока отказалось комментировать будущие соглашения о поставках и ценообразовании.

Добавим

Недавно на 11-м Форуме по энергоэффективности в Стамбульском конгресс-центре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил высокую стоимость импорта энергоносителей. За первые восемь месяцев 2025 года Турция потратила около 26 миллиардов долларов на импорт энергоносителей.

В то же время Турция, имея четыре действующих буровых судна и два сейсмических исследовательских судна, уже занимает пятое место в мире – с целью вскоре подняться на четвертое.

Напомним

УНН передавал, что Турция собирается и в дальнейшем покупать газ у России, но планирует диверсификацию поставок. Приоритет энергетической политики в том, чтобы не разрывать существующие контракты.

Игорь Тележников

