Туреччина ігнорує заклики США та продовжить купувати російський газ
Київ • УНН
Туреччина збирається й надалі купувати газ у росії, ігноруючи заклики Сполучених Штатів Америки припинити імпорт російських енергоресурсів. Анкара наголошує, що диверсифікація постачань лишається пріоритетом енергетичної політики, проте не планує розривати існуючі контракти. Про це інформує УНН з посиланням на CNN TÜRK.
Деталі
На тлі переговорів у США лунали пропозиції відмовитися від російського газу. Проте міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар підкреслив, що це неприпустимо.
Ми не можемо сказати нашим громадянам: "У нас закінчився газ". Для забезпечення безперебійного постачання нам необхідно забезпечити доступ до цих ресурсів без будь-якої дискримінації. Ми маємо угоди з росією. Наближається зима. Нам потрібно отримати якнайбільше газу з росії, Азербайджану та Туркменістану. Наша робота по чорноморському газу триває
Анкара наголошує, що політика диверсифікації енергопостачання ведеться ще з 1990-х років.
Зазначається, що у останні роки потужності терміналів для ЗПГ зросли з 30 до 160 мільйонів кубометрів, що дозволило Туреччині збільшити імпорт скрапленого газу зі США, Канади та Мексики. Водночас російський газ продовжує відігравати важливу роль у енергобалансі країни, особливо в зимовий період.
До 2026 року Туреччина планує подвоїти видобуток газу у Чорному морі, що дозволить забезпечити власним паливом мільйони домогосподарств. За даними Міненерго, газ у США коштує близько 103 доларів за тисячу кубометрів, тоді як у Європі ціна перевищує 400 доларів, роблячи американський газ дешевшим. Водночас Туреччина продовжує використовувати різні джерела, щоб підтримувати ціни на стабільному рівні.
Анкара має намір зберігати баланс між поставками з Росії, Азербайджану та інших країн, одночасно нарощуючи власний видобуток. Такий підхід, за словами Байрактара, дасть змогу знизити залежність від одного постачальника і зміцнити енергобезпеку.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп прийняв лідера Туреччини Реджепа Ердогана у Білому домі. Трамп закликав Ердогана не купувати нафту та газ у росії.
