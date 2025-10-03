$41.220.08
Туреччина ігнорує заклики США та продовжить купувати російський газ

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Туреччина не планує розривати контракти на постачання газу з Росії, попри заклики США. Анкара наголошує на диверсифікації постачань, але вважає російський газ критично важливим для забезпечення потреб країни, особливо взимку.

Туреччина ігнорує заклики США та продовжить купувати російський газ

Туреччина збирається й надалі купувати газ у росії, ігноруючи заклики Сполучених Штатів Америки припинити імпорт російських енергоресурсів. Анкара наголошує, що диверсифікація постачань лишається пріоритетом енергетичної політики, проте не планує розривати існуючі контракти. Про це інформує УНН з посиланням на CNN TÜRK.

Деталі

На тлі переговорів у США лунали пропозиції відмовитися від російського газу. Проте міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар підкреслив, що це неприпустимо.

Ми не можемо сказати нашим громадянам: "У нас закінчився газ". Для забезпечення безперебійного постачання нам необхідно забезпечити доступ до цих ресурсів без будь-якої дискримінації. Ми маємо угоди з росією. Наближається зима. Нам потрібно отримати якнайбільше газу з росії, Азербайджану та Туркменістану. Наша робота по чорноморському газу триває

- цитує міністра енергетики CNN TÜRK.

Анкара наголошує, що політика диверсифікації енергопостачання ведеться ще з 1990-х років.

Зазначається, що у останні роки потужності терміналів для ЗПГ зросли з 30 до 160 мільйонів кубометрів, що дозволило Туреччині збільшити імпорт скрапленого газу зі США, Канади та Мексики. Водночас російський газ продовжує відігравати важливу роль у енергобалансі країни, особливо в зимовий період.

До 2026 року Туреччина планує подвоїти видобуток газу у Чорному морі, що дозволить забезпечити власним паливом мільйони домогосподарств. За даними Міненерго, газ у США коштує близько 103 доларів за тисячу кубометрів, тоді як у Європі ціна перевищує 400 доларів, роблячи американський газ дешевшим. Водночас Туреччина продовжує використовувати різні джерела, щоб підтримувати ціни на стабільному рівні.

Анкара має намір зберігати баланс між поставками з Росії, Азербайджану та інших країн, одночасно нарощуючи власний видобуток. Такий підхід, за словами Байрактара, дасть змогу знизити залежність від одного постачальника і зміцнити енергобезпеку.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп прийняв лідера Туреччини Реджепа Ердогана у Білому домі. Трамп закликав Ердогана не купувати нафту та газ у росії.

Віта Зеленецька

