Імпорт російської нафти до Туреччини падає на тлі прохання Трампа скоротити доходи москви - ЗМІ

Імпорт російської нафти до Туреччини, найбільшого європейського покупця палива з москви, скоротився через конкуренцію з боку інших марок нафти, санкції та заклики президента США Дональда Трампа припинити купівлю російської нафти, щоб паралізувати її військові зусилля, передає УНН із посиланням на Reuters.

Контекст

Розчарований відмовою росії припинити бойові дії в Україні, Трамп закликав Європу припинити купівлю російської нафти та газу, ключового джерела доходів москви.

У четвер, після двох годин переговорів з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом, Трамп заявив, що, на його думку, Анкара погодиться на його прохання припинити купівлю російської нафти, і що він може скасувати санкції США проти Туреччини.

Деталі

Як зауважує вилання, зміна позиції Туреччини не гарантована, оскільки Ердоган та президент росії володимир путін останніми роками налагодили тісні відносини.

Речник кремля дмитро пєсков заявив у п'ятницю, що Туреччина сама вирішує, з ким торгувати.

"Це суверенна держава, яка сама вирішує, в яких сферах співпрацювати з нами. І якщо певні види торгівлі певними товарами вважатимуться вигідними для турецької сторони, то турецька сторона продовжуватиме це робити", – сказав він.

Імпорт російської нафти до Туреччини у вересні впав до найнижчого рівня з квітня, повідомили два трейдери, і дані LSEG показали.

Reuters зауважує, що Туреччина є другим за величиною імпортером морської російської сирої нафти марки Urals після Індії, згідно з даними LSEG. Вона не приєдналася до західних санкцій проти Росії, але дотримується міжнародного законодавства та обмежень.

Туреччина купила 1,6 мільйона тонн нафти марки Urals у червні, що є найбільшим показником з травня 2024 року, свідчать дані LSEG.

Але імпорт, за даними LSEG станом на п'ятницю, має впасти приблизно до 1,2 мільйона тонн цього місяця.

Міністерства енергетики Туреччини та росії не одразу відповіли на запити про коментарі.

Туреччина скоротила імпорт російської нафти на початку року, оскільки нафтопереробний завод Tupras призупинив закупівлі після того, як ціна на нафту Urals перевищила встановлену Заходом цінову межу в 60 доларів за барель.

Ціна на нафту Urals трималася вище цінової межі до квітня, коли вона знову впала нижче неї, і Tupras відновив закупівлі.