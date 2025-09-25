$41.410.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Трамп закликав Ердогана відмовитися від російської нафти та газу

Київ • УНН

 • 1088 перегляди

Президент США Дональд Трамп прийняв лідера Туреччини Реджепа Ердогана у Білому домі. Трамп закликав Ердогана не купувати нафту та газ у росії, а також зазначив, що Туреччина може допомогти посадити Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна за стіл переговорів.

Трамп закликав Ердогана відмовитися від російської нафти та газу

Президент США Дональд Трамп закликав президента Туреччини Реджепа Ердогана не купувати нафту та газ у росії, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Президента США Дональд трамп прийняв лідера Туреччини Реджепа Ердогана у Білому домі.

Під час спілкування із пресою Трамп зазначив, що Туреччина може допомогти посадити Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна за стіл переговорів.

Президент США наголосив, що лідери України та рф поважають Ердогана, тож президент Туреччини "може мати великий вплив, якщо захоче, хоча зараз він абсолютно нейтральний".

Найкраще, що він може зробити, — це не купувати нафту та газ у росії, наголосив Трамп.

"Він знає путіна так само добре, як я", - додав президент США, повторюючи поширену заяву про те, що він залагодив кілька воєн, але "вважав, що цю буде легше залагодити".

"росія витратила мільярди доларів і "практично не отримала жодних територій", — продовжує він: "Я думаю, настав час зупинитися, правда".

Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп

Антоніна Туманова

