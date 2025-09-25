Трамп призвал Эрдогана отказаться от российской нефти и газа

Президент США Дональд Трамп призвал президента Турции Реджепа Эрдогана не покупать нефть и газ у россии, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Президент США Дональд Трамп принял лидера Турции Реджепа Эрдогана в Белом доме.

Во время общения с прессой Трамп отметил, что Турция может помочь усадить Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина за стол переговоров.

Президент США подчеркнул, что лидеры Украины и рф уважают Эрдогана, поэтому президент Турции "может иметь большое влияние, если захочет, хотя сейчас он абсолютно нейтрален".

Лучшее, что он может сделать, — это не покупать нефть и газ у россии, подчеркнул Трамп.

"Он знает путина так же хорошо, как я", - добавил президент США, повторяя распространенное заявление о том, что он уладил несколько войн, но "считал, что эту будет легче уладить".

"россия потратила миллиарды долларов и "практически не получила никаких территорий", — продолжает он: "Я думаю, пришло время остановиться, правда".

