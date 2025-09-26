$41.490.08
14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
14:01 • 30458 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 16637 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 17275 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 20521 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 21054 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 34616 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 39166 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 43376 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28820 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Импорт российской нефти в Турцию падает на фоне просьбы Трампа сократить доходы москвы - СМИ

Киев • УНН

 • 1190 просмотра

Импорт российской нефти в Турцию, крупнейшего европейского покупателя топлива из москвы, сократился в сентябре до самого низкого уровня с апреля. Это произошло из-за конкуренции с другими марками нефти, санкций и призывов Дональда Трампа прекратить покупку российской нефеты.

Импорт российской нефти в Турцию падает на фоне просьбы Трампа сократить доходы москвы - СМИ

Импорт российской нефти в Турцию, крупнейшего европейского покупателя топлива из москвы, сократился из-за конкуренции со стороны других марок нефти, санкций и призывов президента США Дональда Трампа прекратить покупку российской нефти, чтобы парализовать ее военные усилия, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Контекст

Разочарованный отказом россии прекратить боевые действия в Украине, Трамп призвал Европу прекратить покупку российской нефти и газа, ключевого источника доходов москвы.

В четверг, после двух часов переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, Трамп заявил, что, по его мнению, Анкара согласится на его просьбу прекратить покупку российской нефти, и что он может отменить санкции США против Турции.

Детали

Как отмечает издание, изменение позиции Турции не гарантировано, поскольку Эрдоган и президент россии владимир путин в последние годы наладили тесные отношения.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил в пятницу, что Турция сама решает, с кем торговать.

"Это суверенное государство, которое само решает, в каких сферах сотрудничать с нами. И если определенные виды торговли определенными товарами будут считаться выгодными для турецкой стороны, то турецкая сторона будет продолжать это делать", – сказал он.

Импорт российской нефти в Турцию в сентябре упал до самого низкого уровня с апреля, сообщили два трейдера, и данные LSEG показали.

Reuters отмечает, что Турция является вторым по величине импортером морской российской сырой нефти марки Urals после Индии, согласно данным LSEG. Она не присоединилась к западным санкциям против россии, но соблюдает международное законодательство и ограничения.

Турция купила 1,6 миллиона тонн нефти марки Urals в июне, что является самым большим показателем с мая 2024 года, свидетельствуют данные LSEG.

Но импорт, по данным LSEG по состоянию на пятницу, должен упасть примерно до 1,2 миллиона тонн в этом месяце.

Министерства энергетики Турции и россии не сразу ответили на запросы о комментариях.

Турция сократила импорт российской нефти в начале года, поскольку нефтеперерабатывающий завод Tupras приостановил закупки после того, как цена на нефть Urals превысила установленный Западом ценовой предел в 60 долларов за баррель.

Цена на нефть Urals держалась выше ценового предела до апреля, когда она снова упала ниже него, и Tupras возобновил закупки.

Павел Зинченко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Индия
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Украина