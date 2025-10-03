Турция игнорирует призывы США и продолжит покупать российский газ

Турция собирается и дальше покупать газ у России, игнорируя призывы Соединенных Штатов Америки прекратить импорт российских энергоресурсов. Анкара отмечает, что диверсификация поставок остается приоритетом энергетической политики, однако не планирует разрывать существующие контракты. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN TÜRK.

Детали

На фоне переговоров в США звучали предложения отказаться от российского газа. Однако министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар подчеркнул, что это недопустимо.

Мы не можем сказать нашим гражданам: "У нас закончился газ". Для обеспечения бесперебойных поставок нам необходимо обеспечить доступ к этим ресурсам без какой-либо дискриминации. У нас есть соглашения с Россией. Приближается зима. Нам нужно получить как можно больше газа из России, Азербайджана и Туркменистана. Наша работа по черноморскому газу продолжается - цитирует министра энергетики CNN TÜRK.

Анкара отмечает, что политика диверсификации энергоснабжения ведется еще с 1990-х годов.

Отмечается, что в последние годы мощности терминалов для СПГ выросли с 30 до 160 миллионов кубометров, что позволило Турции увеличить импорт сжиженного газа из США, Канады и Мексики. В то же время российский газ продолжает играть важную роль в энергобалансе страны, особенно в зимний период.

К 2026 году Турция планирует удвоить добычу газа в Черном море, что позволит обеспечить собственным топливом миллионы домохозяйств. По данным Минэнерго, газ в США стоит около 103 долларов за тысячу кубометров, тогда как в Европе цена превышает 400 долларов, делая американский газ дешевле. В то же время Турция продолжает использовать различные источники, чтобы поддерживать цены на стабильном уровне.

Анкара намерена сохранять баланс между поставками из России, Азербайджана и других стран, одновременно наращивая собственную добычу. Такой подход, по словам Байрактара, позволит снизить зависимость от одного поставщика и укрепить энергобезопасность.

Напомним

Президент США Дональд Трамп принял лидера Турции Реджепа Эрдогана в Белом доме. Трамп призвал Эрдогана не покупать нефть и газ у России.

Импорт российской нефти в Турцию падает на фоне просьбы Трампа сократить доходы москвы - СМИ