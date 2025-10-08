Туреччина планує збільшити видобуток газу, що загрожує постачальникам з рф та Ірану
Київ • УНН
Туреччина прагне задовольнити більше половини своїх потреб у газі до 2028 року, використовуючи власне виробництво та імпорт із США. Це може призвести до скорочення ролі росії та Ірану на європейському ринку газу.
Анкара прагне скористатися надлишком скрапленого природного газу, забезпечити Європу власним виробництвом газу, а щодо російського та іранського ресурсів - їх планують використовувати всередині Туреччини. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Туреччина може задовольнити більше половини своїх потреб у газі до кінця 2028 року. Також в Анкарі планують диверсифікацію поставок з метою зміцнення енергетичної безпеки підтримки амбіції Туреччини у меті стати регіональним газовим хабом. Уряд країни будує плани, згідно з якими буде забезпечено реекспорт імпортованого скрапленого газу.
У Середземноморській організації з енергетики та клімату наголосили, що Туреччина вже сигналізує: країна "скористається (глобальною) надлишком скрапленого природного газу".
Зазначимо, що Вашингтон публічно тисне на союзників, зокрема на Туреччину, яка є членом НАТО, щоб вони розірвали енергетичні зв'язки з москвою та Тегераном.
За даними матеріалу видання, майбутні плани задовлення потре пов'язані зі збільшенням видобутку та імпорту з США. Це - загрожує скороченням останнього великого європейського ринку для російських та іранських постачальників, додає Reuters.
Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар заявив, що о американський СПГ пропонує дешевші альтернативи ніж росія та Іран.
У останніх Туреччина має продовжити закупівлю газу, додав посадовець у телевізійному інтерв'ю у жовтні.
Reuters зазначає, що турецьке міністерство енергетики поки відмовилося коментувати майбутні угоди про постачання та ціноутворення.
Додамо
Нещодавно на 11-му Форумі з енергоефективності у Стамбульському конгрес-центрі президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган наголосив на високій вартості імпорту енергоносіїв. За перші вісім місяців 2025 року Туреччина витратила близько 26 мільярдів доларів на імпорт енергоносіїв.
Водночас Туреччина, маючи чотири діючі бурові судна та два сейсмічні дослідницькі судна, вже посідає п'яте місце у світі – з метою незабаром піднятися на четверте.
Нагадаємо
УНН передавав, що Туреччина збирається й надалі купувати газ у росії, але планує диверсифікацію постачань. Пріоритет енергетичної політики у тому, щоб не розривати існуючі контракти.