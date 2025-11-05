рф та Туреччина ведуть переговори щодо збереження обсягів поставок газу від "Газпрому" - Bloomberg

росія та Туреччина ведуть переговори про збереження обсягів постачання газу ПАТ "Газпром" у межах переговорів про продовження двох великих контрактів на постачання газу трубопроводами, з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Контракти між російським газовим гігантом і турецькою державною компанією Botas на сукупні постачання до 21,75 млрд кубометрів на рік закінчуються 31 грудня. росія та Туреччина ведуть переговори про збереження річного обсягу поставок на рівні близько 22 млрд кубометрів, повідомили джерела.

Спостерігачі за газовим ринком сумніваються в майбутньому постачання російського газу до Туреччини на тлі зростаючого тиску з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, яка вимагає обмежити закупівлі енергоносіїв, які допомагають кремлю фінансувати війну з Україною. Після запровадження минулого місяця санкцій США проти двох найбільших російських нафтовидобувних компаній турецькі нафтопереробні компанії почали скорочувати імпорт російської нафти.

Раніше Туреччина протидіяла спробам Заходу завадити їй купувати російський газ, який переважно поставляється за довгостроковими контрактами через велику трубопровідну мережу між двома країнами. Однак у вересні Туреччина погодилася укласти низку контрактів на закупівлю скрапленого природного газу, зокрема зі США.

У зв'язку з тим, що видобуток газу в Чорному морі в Туреччині зростатиме, у неї може виявитися більше газу, ніж потрібно, пише видання.

Великий ринок Туреччини став рятівним колом для "Газпрому", який практично втратив європейський газовий ринок після того, як війна спровокувала необхідність диверсифікації постачання. Це має дати Туреччині важелі для переговорів про знижки при поновленні угод про постачання.

Торік "Газпром" поставив до Туреччини 21,6 млрд кубометрів газу, згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на даних національного енергетичного регулятора EMRA. Ці обсяги зробили Туреччину другим за величиною покупцем російського трубопровідного газу після Китаю, що сприяло зміцненню фінансових результатів "Газпрому" за рік.

Для порівняння, коли рано вранці 1 січня постачання російської нафти через Україну до Європи припинилося, ці обсяги перевищували 15 млрд кубометрів на рік.

Потоки трубопровідного газу "Газпрому" історично домінували у постачаннях до Туреччини, четвертого за величиною газового ринку у Європі, що практично повністю залежить від імпорту. Іран та Азербайджан також забезпечили значну частку загального імпорту.

