Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
На фронті зафіксовано 144 боєзіткнення: ЗСУ знешкодили понад сотню окупантів на Покровському напрямку
У Покровську критична ситуація: росіяни закріплюються на околицях - DeepState
Італія закликає скасувати виступ російського співака, який є довіреною особою путіна
Дрони атакували ТЕЦ у російському місті Орел
У ЄС розглядають можливість запровадження "випробувального терміну" для нових країн-членів
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти
рф та Туреччина ведуть переговори щодо збереження обсягів поставок газу від "Газпрому" - Bloomberg

Київ • УНН

росія та Туреччина обговорюють збереження річного обсягу поставок газу "Газпрому" на рівні близько 22 млрд кубометрів у межах продовження двох великих контрактів. Це відбувається на тлі тиску США щодо обмеження закупівель енергоносіїв, що фінансують війну рф.

рф та Туреччина ведуть переговори щодо збереження обсягів поставок газу від "Газпрому" - Bloomberg

росія та Туреччина ведуть переговори про збереження обсягів постачання газу ПАТ "Газпром" у межах переговорів про продовження двох великих контрактів на постачання газу трубопроводами, з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Контракти між російським газовим гігантом і турецькою державною компанією Botas на сукупні постачання до 21,75 млрд кубометрів на рік закінчуються 31 грудня. росія та Туреччина ведуть переговори про збереження річного обсягу поставок на рівні близько 22 млрд кубометрів, повідомили джерела.

Спостерігачі за газовим ринком сумніваються в майбутньому постачання російського газу до Туреччини на тлі зростаючого тиску з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, яка вимагає обмежити закупівлі енергоносіїв, які допомагають кремлю фінансувати війну з Україною. Після запровадження минулого місяця санкцій США проти двох найбільших російських нафтовидобувних компаній турецькі нафтопереробні компанії почали скорочувати імпорт російської нафти.

Туреччина купує більше неросійської нафти після останніх західних санкцій02.11.25, 18:09 • 5618 переглядiв

Раніше Туреччина протидіяла спробам Заходу завадити їй купувати російський газ, який переважно поставляється за довгостроковими контрактами через велику трубопровідну мережу між двома країнами. Однак у вересні Туреччина погодилася укласти низку контрактів на закупівлю скрапленого природного газу, зокрема зі США.

У зв'язку з тим, що видобуток газу в Чорному морі в Туреччині зростатиме, у неї може виявитися більше газу, ніж потрібно, пише видання.

Великий ринок Туреччини став рятівним колом для "Газпрому", який практично втратив європейський газовий ринок після того, як війна спровокувала необхідність диверсифікації постачання. Це має дати Туреччині важелі для переговорів про знижки при поновленні угод про постачання.

Торік "Газпром" поставив до Туреччини 21,6 млрд кубометрів газу, згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на даних національного енергетичного регулятора EMRA. Ці обсяги зробили Туреччину другим за величиною покупцем російського трубопровідного газу після Китаю, що сприяло зміцненню фінансових результатів "Газпрому" за рік.

Для порівняння, коли рано вранці 1 січня постачання російської нафти через Україну до Європи припинилося, ці обсяги перевищували 15 млрд кубометрів на рік.

Потоки трубопровідного газу "Газпрому" історично домінували у постачаннях до Туреччини, четвертого за величиною газового ринку у Європі, що практично повністю залежить від імпорту. Іран та Азербайджан також забезпечили значну частку загального імпорту.

Туреччина планує збільшити видобуток газу, що загрожує постачальникам з рф та Ірану08.10.25, 11:17 • 3576 переглядiв

Юлія Шрамко

