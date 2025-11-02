$42.080.01
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопада
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров'я: поради фітнес-тренера
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров'я: поради дієтологині
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
Туреччина купує більше неросійської нафти після останніх західних санкцій

Київ • УНН

 • 506 перегляди

Найбільші турецькі нафтопереробні заводи купують більше неросійської нафти через останні західні санкції проти росії. SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR) придбав чотири партії сирої нафти з неросійських джерел, а Tupras збільшує закупівлі неросійських марок.

Туреччина купує більше неросійської нафти після останніх західних санкцій

Найбільші нафтопереробні заводи Туреччини купують більше неросійської нафти у відповідь на останні західні санкції проти росії. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Туреччина є основним покупцем російської сирої нафти разом з Китаєм та Індією. Турецькі нафтопереробні заводи зараз вживають аналогічних заходів, як і індійські, що свідчить про вплив зусиль США, Європейського Союзу та Великої Британії щодо обмеження продажів російської нафти, яка використовується для фінансування війни в Україні.

Один з найбільших турецьких нафтопереробних заводів, SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), що належить азербайджанській компанії SOCAR, нещодавно придбав чотири партії сирої нафти в Іраку, Казахстані та інших неросійських виробників з надходженням у грудні, повідомляють джерела.

Це становить від 77 тисяч до 129 тисяч барелів на день (б/д) неросійських поставок залежно від розміру вантажу, згідно з розрахунками Reuters, і означає, що SOCAR використовуватиме менше російської сирої нафти.

Згідно з даними Kpler, російська сира нафта становила практично весь обсяг споживання сирої нафти нафтопереробним заводом STAR у жовтні та вересні, близько 210 000 барелів на добу.

росія відправила першу партію нафти на новий НПЗ у Грузії - Reuters21.10.25, 16:00 • 3194 перегляди

Один із чотирьох вантажів – це партія казахстанської KEBCO, повідомили два джерела, така ж за якістю, як російська нафта Urals, але походить з Казахстану. Нафтопереробний завод STAR компанії SOCAR імпортував лише один інший вантаж казахстанської марки цього року, а у 2024 році – жодного.

Інший великий турецький нафтопереробний завод – Tupras, відкриває нову вкладку – збільшує закупівлі неросійських марок, подібних за якістю до російської нафти Urals, наприклад, іракських марок, повідомили два джерела, не надаючи додаткових подробиць.

Кроки турецьких нафтопереробних заводів щодо збільшення закупівель неросійської сирої нафти через останні санкції раніше не повідомлялися.

Tupras, який володіє двома великими нафтопереробними заводами в Туреччині, також, ймовірно, незабаром повністю відмовиться від імпорту російської сирої нафти на одному з цих заводів, щоб мати змогу підтримувати експорт палива до Європи, не порушуючи майбутні санкції ЄС, повідомили два джерела. Компанія продовжить переробляти російську сиру нафту на іншому нафтопереробному заводі, повідомили вони.

Tupras вже диверсифікувала свої постачання сирої нафти цього року, купивши свій перший вантаж з Бразилії, і наразі очікує на отримання свого другого вантажу ангольської сирої нафти – вантажу з Мостарди, який має прибути на початку листопада.

За даними Kpler, Туреччина отримає 141 тисячу барелів іракської сирої нафти в листопаді, що більше, ніж 99 000 барелів на добу в жовтні, і порівняно з приблизно 80 тисяч барелів на добу в середньому цього року. Дані за грудень ще недоступні.

Необхідно накласти санкції на 65 ключових кораблів "тіньового флоту" росії - Зеленський31.10.25, 14:40 • 3704 перегляди

За даними Kpler, Туреччина імпортувала близько 669 тисяч барелів сирої нафти на добу за січень-жовтень, з яких 317 тисяч барелів на добу, або 47%, були російськими.

Для порівняння, за аналогічний період минулого року імпорт сирої нафти склав 580 тисяч барелів на добу, з яких 333 тисяч барелів на добу було з росії.

Доповнення

Обсяг поставок російської нафти морем знизився з найвищого за майже два з половиною роки рівня, при цьому минулого тижня скоротилася кількість поставок з Балтики, однак це падіння може бути пов'язане швидше з погодою, ніж останніми санкціями США.

Павло Зінченко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Reuters
Ірак
Ангола
Бразилія
Індія
Європейський Союз
Велика Британія
Китай
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Казахстан