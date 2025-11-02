Туреччина купує більше неросійської нафти після останніх західних санкцій

Найбільші нафтопереробні заводи Туреччини купують більше неросійської нафти у відповідь на останні західні санкції проти росії. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Туреччина є основним покупцем російської сирої нафти разом з Китаєм та Індією. Турецькі нафтопереробні заводи зараз вживають аналогічних заходів, як і індійські, що свідчить про вплив зусиль США, Європейського Союзу та Великої Британії щодо обмеження продажів російської нафти, яка використовується для фінансування війни в Україні.

Один з найбільших турецьких нафтопереробних заводів, SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), що належить азербайджанській компанії SOCAR, нещодавно придбав чотири партії сирої нафти в Іраку, Казахстані та інших неросійських виробників з надходженням у грудні, повідомляють джерела.

Це становить від 77 тисяч до 129 тисяч барелів на день (б/д) неросійських поставок залежно від розміру вантажу, згідно з розрахунками Reuters, і означає, що SOCAR використовуватиме менше російської сирої нафти.

Згідно з даними Kpler, російська сира нафта становила практично весь обсяг споживання сирої нафти нафтопереробним заводом STAR у жовтні та вересні, близько 210 000 барелів на добу.

Один із чотирьох вантажів – це партія казахстанської KEBCO, повідомили два джерела, така ж за якістю, як російська нафта Urals, але походить з Казахстану. Нафтопереробний завод STAR компанії SOCAR імпортував лише один інший вантаж казахстанської марки цього року, а у 2024 році – жодного.

Інший великий турецький нафтопереробний завод – Tupras, відкриває нову вкладку – збільшує закупівлі неросійських марок, подібних за якістю до російської нафти Urals, наприклад, іракських марок, повідомили два джерела, не надаючи додаткових подробиць.

Кроки турецьких нафтопереробних заводів щодо збільшення закупівель неросійської сирої нафти через останні санкції раніше не повідомлялися.

Tupras, який володіє двома великими нафтопереробними заводами в Туреччині, також, ймовірно, незабаром повністю відмовиться від імпорту російської сирої нафти на одному з цих заводів, щоб мати змогу підтримувати експорт палива до Європи, не порушуючи майбутні санкції ЄС, повідомили два джерела. Компанія продовжить переробляти російську сиру нафту на іншому нафтопереробному заводі, повідомили вони.

Tupras вже диверсифікувала свої постачання сирої нафти цього року, купивши свій перший вантаж з Бразилії, і наразі очікує на отримання свого другого вантажу ангольської сирої нафти – вантажу з Мостарди, який має прибути на початку листопада.

За даними Kpler, Туреччина отримає 141 тисячу барелів іракської сирої нафти в листопаді, що більше, ніж 99 000 барелів на добу в жовтні, і порівняно з приблизно 80 тисяч барелів на добу в середньому цього року. Дані за грудень ще недоступні.

За даними Kpler, Туреччина імпортувала близько 669 тисяч барелів сирої нафти на добу за січень-жовтень, з яких 317 тисяч барелів на добу, або 47%, були російськими.

Для порівняння, за аналогічний період минулого року імпорт сирої нафти склав 580 тисяч барелів на добу, з яких 333 тисяч барелів на добу було з росії.

Доповнення

Обсяг поставок російської нафти морем знизився з найвищого за майже два з половиною роки рівня, при цьому минулого тижня скоротилася кількість поставок з Балтики, однак це падіння може бути пов'язане швидше з погодою, ніж останніми санкціями США.