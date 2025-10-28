$42.070.07
Ексклюзив
14:36 • 2516 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
10:50 • 12430 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 27676 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 21865 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 21211 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 18993 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 15911 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 38481 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 30129 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
28 жовтня, 06:38 • 13324 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:42 • 27676 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
Експорт російської нафти знижується, але причина може бути не в санкціях США - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1042 перегляди

Середньодобовий обсяг перевалки нафти з портів РФ за чотири тижні до 26 жовтня становив 3,72 млн барелів, що на 70 тис. барелів менше. Падіння пов'язане з погодними умовами та переоцінкою планів закупівель після санкцій США.

Експорт російської нафти знижується, але причина може бути не в санкціях США - Bloomberg

Обсяг поставок російської нафти морем знизився з найвищого за майже два з половиною роки рівня, при цьому минулого тижня скоротилася кількість поставок з Балтики, однак це падіння може бути пов'язане швидше з погодою, ніж останніми санкціями США, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними відстеження суден, зібраних Bloomberg, середньодобовий обсяг перевалки нафти з портів рф за чотири тижні станом на 26 жовтня становив 3,72 мільйона барелів, що приблизно на 70 000 барелів менше, ніж переглянутий показник за попередній звітний період до 19 жовтня. 

Сильний вітер у районі ключового балтійського порту приморськ, пориви якого в неділю, за даними VisualCrossing.com, перевищували 80 кілометрів на годину, міг ускладнити навантаження наприкінці тижня, пише видання.

Невелике зниження постачання нафти відбулося саме на тлі переоцінки покупцями в Індії та Китаї своїх планів закупівель російської нафти після заборони США на угоди з ПАТ "роснефть" та ПАТ "лукойл". Разом з ПАТ "сургутнафтогаз" та ПАТ "газпром нафта", які потрапили під санкції у січні, ці чотири компанії забезпечили майже 70% російського експорту нафти - близько 3,1 млн барелів на добу - у першій половині року.

“лукойл” оголосив, що через санкції продасть свої закордонні активи27.10.25, 21:47 • 4866 переглядiв

Раніше введені санкції проти "сургутнафтогазу" та "газпром нафти" незначно вплинули на постачання російської нафти, але є перші ознаки того, що цього разу ситуація може змінитися, зазначає видання.

Керівники індійських нафтопереробних заводів заявили, що продовжувати закупівлю у російських виробників, внесених до чорного списку, практично неможливо, що спонукало їх скуповувати нафту з Близького Сходу і навіть з Латинської Америки.

Індійські державні НПЗ зважують варіанти поставок російської нафти після санкцій - Bloomberg28.10.25, 11:09 • 2304 перегляди

Однак вони продовжать закуповувати частину російської нафти зі знижками у постачальників, які не потрапили до санкцій, пише видання. Тим часом, російські експортери продовжують завантажувати нафту в танкери майже рекордними темпами.

Більшість суден, що завантажуються у портах Балтики, Арктики та Чорного морів, не мають напряму за межі Суецького каналу, пише видання. Це було звичайною практикою протягом багатьох місяців, але майже всі вони зрештою, як повідомляється, розвантажилися в Індії та Китаї. Судна, що завантажуються зараз на Балтиці та в Арктиці, не дістануться азіатських портів до 21 листопада, крайнього терміну припинення операцій з "лукойлом" і "роснефтью", зауважує видання.

Окрім того, обсяги нафти на експорт, як зазначається, можуть почати знижуватися, оскільки НПЗ відновлюються після мінімумів, що спостерігалися на початку цього місяця, на тлі того, як кілька ключових заводів відновилися після пошкоджень, які були отримані внаслідок ударів дронів. Якщо росії вдасться підтримувати більш високі темпи переробки, частина нафти, імовірно, буде перенаправлена ​​з експортних терміналів для забезпечення паливом військових та внутрішнього ринку, пише видання.

Відвантаження нафти

За даними відстеження суден і звітами портових агентів, за тиждень, що закінчився 26 жовтня, загалом 32 танкери завантажили 24,95 млн барелів російської нафти. Обсяг знизився порівняно з переглянутими 25,58 млн барелів, відвантажених 34 судами на попередньому тижні.

У середньому за добу відвантаження за тиждень, що закінчився 26 жовтня, знизилися до 3,56 млн барелів на добу, що є найнижчим показником за шість тижнів. Окрім того, за тиждень із новоросійська та усть-луги було відвантажено по одній партії нафти казахстанського сорту Kebco, пише видання.

За останній тиждень із російських портів Балтики вийшло на два танкери менше, а відвантаження з Чорного моря також скоротилися на два танкери порівняно з попереднім тижнем. Експорт із Тихоокеанського регіону збільшився завдяки двом відвантаженням із проекту "Сахалін-2", порівняно з нульовим показником тижнем раніше, вказує видання.

Вартість експорту

У середньому за чотири тижні валова вартість експорту москви знизилася приблизно на 60 млн доларів до 1,43 млрд доларів США на тиждень за 28 днів, що закінчилися 26 жовтня, при цьому знизилися як обсяги експорту, так і ціни.

Згідно з цим показником, експортні ціни на російську нафту марки Urals з Балтійського та Чорного морів впали приблизно на 1,50 долара за барель до 51,99 та 52,38 долара відповідно. Ціна на нафту марки Pacific ESPO знизилася на 0,80 долара до середнього значення 59,97 долара за барель, вперше з червня опустившись нижче встановленої G7 стелі ціни у 60 доларів. За даними Argus Media, ціни з постачанням до Індії також знизилися, впавши на 1,60 долара до 62,74 долара за барель.

У щотижневому обчисленні середня вартість експорту становила близько 1,34 млрд доларів США за 7 днів до 26 жовтня, що практично не змінилося порівняно з переглянутим показником за період до 19 жовтня.

Поставки за напрямком

Спостережувані поставки азіатським клієнтам росії, включаючи ті, що не вказують кінцевого пункту призначення, знизилися до 3,36 мільйона барелів на день за 28 днів до 26 жовтня, порівняно з переглянутим показником у 3,41 мільйона барелів на добу за період до 19 жовтня, що було найвищим показником з червня 2023 року.

Хоча обсяг російської нафти, що прямує як до Китаю, так і до Індії, схоже, різко падає, на суднах є великий обсяг нафти, для якої ще не вказано кінцевого пункту призначення, що дозволяє змінити цю тенденцію, пише видання. Танкери все частіше не вказують кінцевого пункту призначення, поки не перетнуть Аравійське море, тоді як деякі ніколи не вказують кінцевого пункту призначення, навіть після швартування для розвантаження.

Поставки нафти на танкерах, які прямують до китайських портів, впали до 1,1 мільйона барелів на добу за чотири тижні до 28 жовтня, а обсяги, призначені для Індії, впали до 790 000 барелів на добу, пише видання. Але, як вказано, є еквівалент понад 1,4 мільйона барелів на добу на суднах, які ще не вказали кінцевий пункт призначення. У минулому майже всі такі вантажі, як повідомляється, вирушали до Індії чи Китаю.

Китайський НПЗ Yulong збільшує імпорт російської нафти після санкцій - Reuters28.10.25, 14:00 • 1912 переглядiв

Поставки до Туреччини за чотири тижні до 26 жовтня зросли приблизно до 330 000 барелів на добу. Постачання в Сирію впали до нуля з 36 000 барелів на добу в період до 19 жовтня. Танкери, які перевозять російську нафту до цієї східно-середземноморської країни, рідко повідомляють про свій пункт призначення і зазвичай зникають з автоматичних систем стеження, коли перебувають на південь від Криту, що ускладнює оцінку поставок до прибуття судна.

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Bloomberg
Індія
Сирія
Китай
Туреччина
Сполучені Штати Америки