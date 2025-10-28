Експорт російської нафти знижується, але причина може бути не в санкціях США - Bloomberg

Обсяг поставок російської нафти морем знизився з найвищого за майже два з половиною роки рівня, при цьому минулого тижня скоротилася кількість поставок з Балтики, однак це падіння може бути пов'язане швидше з погодою, ніж останніми санкціями США, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

За даними відстеження суден, зібраних Bloomberg, середньодобовий обсяг перевалки нафти з портів рф за чотири тижні станом на 26 жовтня становив 3,72 мільйона барелів, що приблизно на 70 000 барелів менше, ніж переглянутий показник за попередній звітний період до 19 жовтня.

Сильний вітер у районі ключового балтійського порту приморськ, пориви якого в неділю, за даними VisualCrossing.com, перевищували 80 кілометрів на годину, міг ускладнити навантаження наприкінці тижня, пише видання.

Невелике зниження постачання нафти відбулося саме на тлі переоцінки покупцями в Індії та Китаї своїх планів закупівель російської нафти після заборони США на угоди з ПАТ "роснефть" та ПАТ "лукойл". Разом з ПАТ "сургутнафтогаз" та ПАТ "газпром нафта", які потрапили під санкції у січні, ці чотири компанії забезпечили майже 70% російського експорту нафти - близько 3,1 млн барелів на добу - у першій половині року.

Раніше введені санкції проти "сургутнафтогазу" та "газпром нафти" незначно вплинули на постачання російської нафти, але є перші ознаки того, що цього разу ситуація може змінитися, зазначає видання.

Керівники індійських нафтопереробних заводів заявили, що продовжувати закупівлю у російських виробників, внесених до чорного списку, практично неможливо, що спонукало їх скуповувати нафту з Близького Сходу і навіть з Латинської Америки.

Однак вони продовжать закуповувати частину російської нафти зі знижками у постачальників, які не потрапили до санкцій, пише видання. Тим часом, російські експортери продовжують завантажувати нафту в танкери майже рекордними темпами.

Більшість суден, що завантажуються у портах Балтики, Арктики та Чорного морів, не мають напряму за межі Суецького каналу, пише видання. Це було звичайною практикою протягом багатьох місяців, але майже всі вони зрештою, як повідомляється, розвантажилися в Індії та Китаї. Судна, що завантажуються зараз на Балтиці та в Арктиці, не дістануться азіатських портів до 21 листопада, крайнього терміну припинення операцій з "лукойлом" і "роснефтью", зауважує видання.

Окрім того, обсяги нафти на експорт, як зазначається, можуть почати знижуватися, оскільки НПЗ відновлюються після мінімумів, що спостерігалися на початку цього місяця, на тлі того, як кілька ключових заводів відновилися після пошкоджень, які були отримані внаслідок ударів дронів. Якщо росії вдасться підтримувати більш високі темпи переробки, частина нафти, імовірно, буде перенаправлена ​​з експортних терміналів для забезпечення паливом військових та внутрішнього ринку, пише видання.

Відвантаження нафти

За даними відстеження суден і звітами портових агентів, за тиждень, що закінчився 26 жовтня, загалом 32 танкери завантажили 24,95 млн барелів російської нафти. Обсяг знизився порівняно з переглянутими 25,58 млн барелів, відвантажених 34 судами на попередньому тижні.

У середньому за добу відвантаження за тиждень, що закінчився 26 жовтня, знизилися до 3,56 млн барелів на добу, що є найнижчим показником за шість тижнів. Окрім того, за тиждень із новоросійська та усть-луги було відвантажено по одній партії нафти казахстанського сорту Kebco, пише видання.

За останній тиждень із російських портів Балтики вийшло на два танкери менше, а відвантаження з Чорного моря також скоротилися на два танкери порівняно з попереднім тижнем. Експорт із Тихоокеанського регіону збільшився завдяки двом відвантаженням із проекту "Сахалін-2", порівняно з нульовим показником тижнем раніше, вказує видання.

Вартість експорту

У середньому за чотири тижні валова вартість експорту москви знизилася приблизно на 60 млн доларів до 1,43 млрд доларів США на тиждень за 28 днів, що закінчилися 26 жовтня, при цьому знизилися як обсяги експорту, так і ціни.

Згідно з цим показником, експортні ціни на російську нафту марки Urals з Балтійського та Чорного морів впали приблизно на 1,50 долара за барель до 51,99 та 52,38 долара відповідно. Ціна на нафту марки Pacific ESPO знизилася на 0,80 долара до середнього значення 59,97 долара за барель, вперше з червня опустившись нижче встановленої G7 стелі ціни у 60 доларів. За даними Argus Media, ціни з постачанням до Індії також знизилися, впавши на 1,60 долара до 62,74 долара за барель.

У щотижневому обчисленні середня вартість експорту становила близько 1,34 млрд доларів США за 7 днів до 26 жовтня, що практично не змінилося порівняно з переглянутим показником за період до 19 жовтня.

Поставки за напрямком

Спостережувані поставки азіатським клієнтам росії, включаючи ті, що не вказують кінцевого пункту призначення, знизилися до 3,36 мільйона барелів на день за 28 днів до 26 жовтня, порівняно з переглянутим показником у 3,41 мільйона барелів на добу за період до 19 жовтня, що було найвищим показником з червня 2023 року.

Хоча обсяг російської нафти, що прямує як до Китаю, так і до Індії, схоже, різко падає, на суднах є великий обсяг нафти, для якої ще не вказано кінцевого пункту призначення, що дозволяє змінити цю тенденцію, пише видання. Танкери все частіше не вказують кінцевого пункту призначення, поки не перетнуть Аравійське море, тоді як деякі ніколи не вказують кінцевого пункту призначення, навіть після швартування для розвантаження.

Поставки нафти на танкерах, які прямують до китайських портів, впали до 1,1 мільйона барелів на добу за чотири тижні до 28 жовтня, а обсяги, призначені для Індії, впали до 790 000 барелів на добу, пише видання. Але, як вказано, є еквівалент понад 1,4 мільйона барелів на добу на суднах, які ще не вказали кінцевий пункт призначення. У минулому майже всі такі вантажі, як повідомляється, вирушали до Індії чи Китаю.

Поставки до Туреччини за чотири тижні до 26 жовтня зросли приблизно до 330 000 барелів на добу. Постачання в Сирію впали до нуля з 36 000 барелів на добу в період до 19 жовтня. Танкери, які перевозять російську нафту до цієї східно-середземноморської країни, рідко повідомляють про свій пункт призначення і зазвичай зникають з автоматичних систем стеження, коли перебувають на південь від Криту, що ускладнює оцінку поставок до прибуття судна.