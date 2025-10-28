Экспорт российской нефти снижается, но причина может быть не в санкциях США - Bloomberg

Объем поставок российской нефти по морю снизился с самого высокого за почти два с половиной года уровня, при этом на прошлой неделе сократилось количество поставок с Балтики, однако это падение может быть связано скорее с погодой, чем с последними санкциями США, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным отслеживания судов, собранных Bloomberg, среднесуточный объем перевалки нефти из портов рф за четыре недели по состоянию на 26 октября составил 3,72 миллиона баррелей, что примерно на 70 000 баррелей меньше, чем пересмотренный показатель за предыдущий отчетный период до 19 октября.

Сильный ветер в районе ключевого балтийского порта приморск, порывы которого в воскресенье, по данным VisualCrossing.com, превышали 80 километров в час, мог затруднить погрузку в конце недели, пишет издание.

Небольшое снижение поставок нефти произошло именно на фоне переоценки покупателями в Индии и Китае своих планов закупок российской нефти после запрета США на сделки с ПАО "роснефть" и ПАО "лукойл". Вместе с ПАО "сургутнефтегаз" и ПАО "газпром нефть", которые попали под санкции в январе, эти четыре компании обеспечили почти 70% российского экспорта нефти - около 3,1 млн баррелей в сутки - в первой половине года.

«Лукойл» объявил, что из-за санкций продаст свои зарубежные активы

Ранее введенные санкции против "сургутнефтегаза" и "газпром нефти" незначительно повлияли на поставки российской нефти, но есть первые признаки того, что на этот раз ситуация может измениться, отмечает издание.

Руководители индийских нефтеперерабатывающих заводов заявили, что продолжать закупку у российских производителей, внесенных в черный список, практически невозможно, что побудило их скупать нефть с Ближнего Востока и даже из Латинской Америки.

Индийские государственные НПЗ взвешивают варианты поставок российской нефти после санкций - Bloomberg

Однако они продолжат закупать часть российской нефти со скидками у поставщиков, не попавших под санкции, пишет издание. Тем временем, российские экспортеры продолжают загружать нефть в танкеры почти рекордными темпами.

Большинство судов, загружающихся в портах Балтики, Арктики и Черного морей, не имеют направления за пределы Суэцкого канала, пишет издание. Это было обычной практикой в течение многих месяцев, но почти все они в конечном итоге, как сообщается, разгрузились в Индии и Китае. Суда, загружающиеся сейчас на Балтике и в Арктике, не доберутся до азиатских портов до 21 ноября, крайнего срока прекращения операций с "лукойлом" и "роснефтью", отмечает издание.

Кроме того, объемы нефти на экспорт, как отмечается, могут начать снижаться, поскольку НПЗ восстанавливаются после минимумов, наблюдавшихся в начале этого месяца, на фоне того, как несколько ключевых заводов восстановились после повреждений, полученных в результате ударов дронов. Если россии удастся поддерживать более высокие темпы переработки, часть нефти, вероятно, будет перенаправлена с экспортных терминалов для обеспечения топливом военных и внутреннего рынка, пишет издание.

Отгрузка нефти

По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю, закончившуюся 26 октября, в общей сложности 32 танкера загрузили 24,95 млн баррелей российской нефти. Объем снизился по сравнению с пересмотренными 25,58 млн баррелей, отгруженных 34 судами на предыдущей неделе.

В среднем за сутки отгрузки за неделю, закончившуюся 26 октября, снизились до 3,56 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем за шесть недель. Кроме того, за неделю из новороссийска и усть-луги было отгружено по одной партии нефти казахстанского сорта Kebco, пишет издание.

За последнюю неделю из российских портов Балтики вышло на два танкера меньше, а отгрузки из Черного моря также сократились на два танкера по сравнению с предыдущей неделей. Экспорт из Тихоокеанского региона увеличился благодаря двум отгрузкам с проекта "Сахалин-2", по сравнению с нулевым показателем неделей ранее, указывает издание.

Стоимость экспорта

В среднем за четыре недели валовая стоимость экспорта москвы снизилась примерно на 60 млн долларов до 1,43 млрд долларов США в неделю за 28 дней, закончившихся 26 октября, при этом снизились как объемы экспорта, так и цены.

Согласно этому показателю, экспортные цены на российскую нефть марки Urals с Балтийского и Черного морей упали примерно на 1,50 доллара за баррель до 51,99 и 52,38 доллара соответственно. Цена на нефть марки Pacific ESPO снизилась на 0,80 доллара до среднего значения 59,97 доллара за баррель, впервые с июня опустившись ниже установленного G7 потолка цены в 60 долларов. По данным Argus Media, цены с поставкой в Индию также снизились, упав на 1,60 доллара до 62,74 доллара за баррель.

В еженедельном исчислении средняя стоимость экспорта составляла около 1,34 млрд долларов США за 7 дней до 26 октября, что практически не изменилось по сравнению с пересмотренным показателем за период до 19 октября.

Поставки по направлениям

Наблюдаемые поставки азиатским клиентам россии, включая те, что не указывают конечного пункта назначения, снизились до 3,36 миллиона баррелей в день за 28 дней до 26 октября, по сравнению с пересмотренным показателем в 3,41 миллиона баррелей в сутки за период до 19 октября, что было самым высоким показателем с июня 2023 года.

Хотя объем российской нефти, направляющейся как в Китай, так и в Индию, похоже, резко падает, на судах есть большой объем нефти, для которой еще не указан конечный пункт назначения, что позволяет изменить эту тенденцию, пишет издание. Танкеры все чаще не указывают конечного пункта назначения, пока не пересекут Аравийское море, тогда как некоторые никогда не указывают конечного пункта назначения, даже после швартовки для разгрузки.

Поставки нефти на танкерах, направляющихся в китайские порты, упали до 1,1 миллиона баррелей в сутки за четыре недели до 28 октября, а объемы, предназначенные для Индии, упали до 790 000 баррелей в сутки, пишет издание. Но, как указано, есть эквивалент более 1,4 миллиона баррелей в сутки на судах, которые еще не указали конечный пункт назначения. В прошлом почти все такие грузы, как сообщается, отправлялись в Индию или Китай.

Китайский НПЗ Yulong увеличивает импорт российской нефти после санкций - Reuters

Поставки в Турцию за четыре недели до 26 октября выросли примерно до 330 000 баррелей в сутки. Поставки в Сирию упали до нуля с 36 000 баррелей в сутки в период до 19 октября. Танкеры, перевозящие российскую нефть в эту восточно-средиземноморскую страну, редко сообщают о своем пункте назначения и обычно исчезают из автоматических систем слежения, когда находятся к югу от Крита, что затрудняет оценку поставок до прибытия судна.