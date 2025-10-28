Китайский НПЗ Yulong увеличивает импорт российской нефти после санкций - Reuters
Киев • УНН
Китайская компания Shandong Yulong Petrochemical наращивает импорт российской нефти, чтобы компенсировать срыв поставок после введения санкций Великобританией. Завод планирует закупить 15 партий российской нефти в ноябре, что станет рекордным объемом.
Китайская компания Shandong Yulong Petrochemical наращивает импорт российской нефти, чтобы компенсировать срыв поставок после введения Великобританией санкций в отношении завода из-за закупки российской нефти, со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Этот новейший в Китае нефтеперерабатывающий завод с суточной мощностью переработки 400 000 баррелей в сутки поддерживает работу на уровне более 90% своей мощности, сообщили два источника.
Компания Yulong, расположенная в восточном нефтеперерабатывающем центре провинции Шаньдун в Китае, планирует купить 15 партий российской нефти в ноябре, сообщили все источники.
Большинство импорта составляет нефть марки ESPO, но также, по словам двух источников, импорт включает поставки нефти марки Urals и Sokol.
Объем, эквивалентный 370 000-405 000 баррелей в сутки, станет рекордным для российской нефти, закупаемой Yulong в течение месяца, по сравнению со средним объемом потребления около 200 000 баррелей в сутки, сообщили два источника.
Они добавили, что переход к расширению поставок российской нефти, вероятно, продолжится и в ближайшие месяцы.
Решение Yulong увеличить объемы закупок у России было принято через несколько дней после того, как Великобритания внесла ее в санкционный список вместе с другими компаниями 16 октября.
Этот санкционный список, за которым на прошлой неделе последовали санкции ЕС, побудил нескольких продавцов отменить сделки на поставку Yulong нефти с Ближнего Востока и из Канады, что привело к дефициту поставок для нефтеперерабатывающего завода, сообщили три источника.
