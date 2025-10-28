$42.070.07
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнце
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек
Китайский НПЗ Yulong увеличивает импорт российской нефти после санкций - Reuters

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Китайская компания Shandong Yulong Petrochemical наращивает импорт российской нефти, чтобы компенсировать срыв поставок после введения санкций Великобританией. Завод планирует закупить 15 партий российской нефти в ноябре, что станет рекордным объемом.

Китайская компания Shandong Yulong Petrochemical наращивает импорт российской нефти, чтобы компенсировать срыв поставок после введения Великобританией санкций в отношении завода из-за закупки российской нефти, со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Этот новейший в Китае нефтеперерабатывающий завод с суточной мощностью переработки 400 000 баррелей в сутки поддерживает работу на уровне более 90% своей мощности, сообщили два источника.

Компания Yulong, расположенная в восточном нефтеперерабатывающем центре провинции Шаньдун в Китае, планирует купить 15 партий российской нефти в ноябре, сообщили все источники.

Большинство импорта составляет нефть марки ESPO, но также, по словам двух источников, импорт включает поставки нефти марки Urals и Sokol.

Объем, эквивалентный 370 000-405 000 баррелей в сутки, станет рекордным для российской нефти, закупаемой Yulong в течение месяца, по сравнению со средним объемом потребления около 200 000 баррелей в сутки, сообщили два источника.

Они добавили, что переход к расширению поставок российской нефти, вероятно, продолжится и в ближайшие месяцы.

Решение Yulong увеличить объемы закупок у России было принято через несколько дней после того, как Великобритания внесла ее в санкционный список вместе с другими компаниями 16 октября.

Этот санкционный список, за которым на прошлой неделе последовали санкции ЕС, побудил нескольких продавцов отменить сделки на поставку Yulong нефти с Ближнего Востока и из Канады, что привело к дефициту поставок для нефтеперерабатывающего завода, сообщили три источника.

Дополняется...

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Reuters
Великобритания
Китай