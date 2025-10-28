Китайський НПЗ Yulong збільшує імпорт російської нафти після санкцій - Reuters

$42.070.07
48.970.21
ukenru
10:50 • 4474 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 14073 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:30 • 14602 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 14463 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 14181 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 13686 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 29783 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 24878 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 12974 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47587 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
5м/с
62%
741мм
Популярнi новини
Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США28 жовтня, 03:15 • 23772 перегляди
"З урахуванням історичних традицій": у Міноборони розповіли, скільки нових шевронів затвердили у 2025 році28 жовтня, 04:09 • 6720 перегляди
Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримкиPhoto07:51 • 4422 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 19674 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 13694 перегляди
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 84 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 13911 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:42 • 14084 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 29786 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto07:00 • 24880 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Володимир Кудрицький
Андрій Одарченко
Руслан Тихонченко
Актуальні місця
Україна
Китай
Сполучені Штати Америки
Індія
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 19837 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 29786 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 34721 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 68468 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 81814 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136

Китайський НПЗ Yulong збільшує імпорт російської нафти після санкцій - Reuters

Київ • УНН

 • 588 перегляди

Китайська компанія Shandong Yulong Petrochemical нарощує імпорт російської нафти, щоб компенсувати зрив поставок після введення санкцій Великою Британією. Завод планує закупити 15 партій російської нафти в листопаді, що стане рекордним обсягом.

Китайський НПЗ Yulong збільшує імпорт російської нафти після санкцій - Reuters

Китайська компанія Shandong Yulong Petrochemical нарощує імпорт російської нафти, щоб компенсувати зрив поставок після введення Великою Британією санкцій щодо заводу через закупівлю російської нафти, з посиланням на п'ять джерел, знайомих із ситуацією, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Цей новітній у Китаї нафтопереробний завод із добовою потужністю переробки 400 000 барелів на добу підтримує роботу на рівні понад 90% своєї потужності, повідомили два джерела.

Компанія Yulong, розташована у східному нафтопереробному центрі провінції Шаньдун у Китвії, планує купити 15 партій російської нафти в листопаді, повідомили всі джерела.

Більшість імпорту становить нафту марки ESPO, але також, за словами двох джерел, імпорт включає постачання нафти марки Urals і Sokol.

Обсяг, еквівалентний 370 000-405 000 барелів на добу, стане рекордним для російської нафти, яку закуповує Yulong протягом місяця, порівняно із середнім обсягом споживання близько 200 000 барелів на добу, повідомили два джерела.

Вони додали, що перехід до розширення поставок російської нафти, імовірно, продовжиться і в найближчі місяці.

Рішення Yulong збільшити обсяги закупівель у росії було ухвалено через кілька днів після того, як Велика Британія внесла її до санкційного списку разом з іншими компаніями 16 жовтня.

Цей санкційний список, за яким минулого тижня були санкції ЄС, спонукав кількох продавців скасувати угоди на поставку Yulong нафти з Близького Сходу і з Канади, що призвело до дефіциту поставок для нафтопереробного заводу, повідомили три джерела.

Санкції, введені США та ЄС минулого тижня щодо торгівлі російською нафтою, змусили китайських державних імпортерів нафти та індійські нафтопереробні заводи призупинити торгівлю російською нафтою принаймні найближчим часом, повідомляє Reuters.

Китайські нафтові гіганти припиняють закупівлі російської нафти після санкцій США - Reuters23.10.25, 17:02 • 2320 переглядiв

Це призвело до того, що поставки суміші ESPO, флагманського російського експортного сорту з Далекого Сходу, та нафти марки Urals, що експортується з європейських портів росії та раніше переважно призначеної для Індії, шукають нових покупців.

Два джерела у сфері торгівлі повідомили, що Yulong взяла на себе кілька поставок, призначених для Unipec, оскільки торговельний підрозділ державного гіганта Sinopec призупинив угоди з постачання російської нафти через побоювання щодо можливого впливу вторинних санкцій.

Доповнення

Будівництво Yulong Petrochemical, що частково належить Shandong Energy Group і підтримується урядом провінції, коштувало більш ніж 20 мільярдів доларів. Він вважається знаковою інвестицією у промисловість Шаньдуна серед невеликих нафтопереробних заводів, відомих як "чайники".

Він інтегрований з комплексом із виробництва етилену потужністю 3 млн тонн на рік, одним із найбільших у Китаї.

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Reuters
Велика Британія
Китай