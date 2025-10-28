Китайський НПЗ Yulong збільшує імпорт російської нафти після санкцій - Reuters

Китайська компанія Shandong Yulong Petrochemical нарощує імпорт російської нафти, щоб компенсувати зрив поставок після введення Великою Британією санкцій щодо заводу через закупівлю російської нафти, з посиланням на п'ять джерел, знайомих із ситуацією, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Цей новітній у Китаї нафтопереробний завод із добовою потужністю переробки 400 000 барелів на добу підтримує роботу на рівні понад 90% своєї потужності, повідомили два джерела.

Компанія Yulong, розташована у східному нафтопереробному центрі провінції Шаньдун у Китвії, планує купити 15 партій російської нафти в листопаді, повідомили всі джерела.

Більшість імпорту становить нафту марки ESPO, але також, за словами двох джерел, імпорт включає постачання нафти марки Urals і Sokol.

Обсяг, еквівалентний 370 000-405 000 барелів на добу, стане рекордним для російської нафти, яку закуповує Yulong протягом місяця, порівняно із середнім обсягом споживання близько 200 000 барелів на добу, повідомили два джерела.

Вони додали, що перехід до розширення поставок російської нафти, імовірно, продовжиться і в найближчі місяці.

Рішення Yulong збільшити обсяги закупівель у росії було ухвалено через кілька днів після того, як Велика Британія внесла її до санкційного списку разом з іншими компаніями 16 жовтня.

Цей санкційний список, за яким минулого тижня були санкції ЄС, спонукав кількох продавців скасувати угоди на поставку Yulong нафти з Близького Сходу і з Канади, що призвело до дефіциту поставок для нафтопереробного заводу, повідомили три джерела.

Санкції, введені США та ЄС минулого тижня щодо торгівлі російською нафтою, змусили китайських державних імпортерів нафти та індійські нафтопереробні заводи призупинити торгівлю російською нафтою принаймні найближчим часом, повідомляє Reuters.

Китайські нафтові гіганти припиняють закупівлі російської нафти після санкцій США - Reuters

Це призвело до того, що поставки суміші ESPO, флагманського російського експортного сорту з Далекого Сходу, та нафти марки Urals, що експортується з європейських портів росії та раніше переважно призначеної для Індії, шукають нових покупців.

Два джерела у сфері торгівлі повідомили, що Yulong взяла на себе кілька поставок, призначених для Unipec, оскільки торговельний підрозділ державного гіганта Sinopec призупинив угоди з постачання російської нафти через побоювання щодо можливого впливу вторинних санкцій.

Доповнення

Будівництво Yulong Petrochemical, що частково належить Shandong Energy Group і підтримується урядом провінції, коштувало більш ніж 20 мільярдів доларів. Він вважається знаковою інвестицією у промисловість Шаньдуна серед невеликих нафтопереробних заводів, відомих як "чайники".

Він інтегрований з комплексом із виробництва етилену потужністю 3 млн тонн на рік, одним із найбільших у Китаї.