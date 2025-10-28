$42.070.07
Індійські державні НПЗ зважують варіанти поставок російської нафти після санкцій - Bloomberg

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Індійські державні нафтопереробні заводи розглядають можливість продовження закупівлі російської нафти зі знижкою, покладаючись на дрібних постачальників після санкцій США проти великих енергетичних гігантів. Компанії чекають вказівок уряду та оцінюють варіанти, оскільки чотири підсанкційні компанії становили понад 80% імпорту російської нафти в Індію у 2024 році.

Індійські державні НПЗ зважують варіанти поставок російської нафти після санкцій - Bloomberg

Індійські державні нафтопереробні заводи розглядають можливість продовження закупівлі російської нафти зі знижкою, покладаючись на дрібних постачальників замість енергетичних гігантів ПАТ "роснефть" та ПАТ "лукойл", які минулого тижня були внесені США до санкційного чорного списку, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

З моменту оголошення про новий пакет санкцій США нафтопереробні заводи, включаючи Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та Hindustan Petroleum Corp., утрималися від постачання нафти марки Urals, еталонного російського сорту. За словами керівників НПЗ, вони чекають на вказівки уряду і зважують варіанти.

Оскільки інші великі виробники, ПАТ "сургутнафтогаз" і "газпром нафта", раніше були внесені до чорного списку, переробники намагаються зрозуміти, скільки і за якою ціною можна закупити у російських компаній, що не підпадають під санкції, повідомили керівники. Вони також намагаються зрозуміти, який обсяг нафти "роснефті" постачатиметься через інші компанії.

Згідно з даними Kpler, у 2024 році на чотири компанії, що потрапили під санкції, у сукупності припало більше ніж 80% імпорту російської нафти в Індію.

Індійські нафтопереробні заводи цього тижня зазвичай би вели активні переговори з постачальниками російської нафти, готуючись до відвантаження у листопаді та постачання у грудні, пише видання.

Натомість очікується різке падіння постачання російської нафти, причому найбільше постраждає приватна нафтопереробна компанія Reliance Industries Ltd., яка більшу частину цього року закуповувала нафту марки Urals за терміновим контрактом з "роснефтью". Після того, як Вашингтон представив свій план санкцій, Reliance, досі найбільший покупець нафти марки Urals в Індії, поспішив скупити альтернативні сорти нафти з Близького Сходу та зі США, наслідуючи приклад своїх державних конкурентів.

Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля23.10.25, 09:17 • 32085 переглядiв

Єдиним винятком в Індії може стати Nayara Energy Ltd., яка підтримується "роснефтью" і вже під санкціями Європи та Великої Британії. Ознак скорочення закупівель російської нафти компанія не продемонструвала.

Покупці в Китаї, головному клієнті росії, давно демонструють готовність заплющувати очі на санкції, але навіть там великі державні компанії останніми днями утримуються від покупок з огляду на нові ризики, пише видання.

Китайські нафтові гіганти припиняють закупівлі російської нафти після санкцій США - Reuters23.10.25, 17:02 • 2316 переглядiв

Індія балансує між ризиком вторинних санкцій та необхідністю укладання торгової угоди зі США та ризиками, пов'язаними з ослабленням таких необхідних зв'язків з росією, пише видання. За словами керівників компаній, державні нафтопереробні заводи поки що не отримали вказівок від уряду.

Хоча на чотирьох постачальників, які перебувають під санкціями, припадає левова частка індійського імпорту, в росії є й інші, дрібніші виробники, включаючи ПАТ "татнафта" та "сахалін енерджі".

В Індії найбільший покупець російської нафти заявив про дотримання західних санкцій - Reuters24.10.25, 20:52 • 10780 переглядiв

Юлія Шрамко

