Турция покупает больше нероссийской нефти после последних западных санкций

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции закупают больше нероссийской нефти в ответ на последние западные санкции против России. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Турция является основным покупателем российской сырой нефти наряду с Китаем и Индией. Турецкие нефтеперерабатывающие заводы сейчас принимают аналогичные меры, как и индийские, что свидетельствует о влиянии усилий США, Европейского Союза и Великобритании по ограничению продаж российской нефти, которая используется для финансирования войны в Украине.

Один из крупнейших турецких нефтеперерабатывающих заводов, SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, недавно приобрел четыре партии сырой нефти в Ираке, Казахстане и у других нероссийских производителей с поступлением в декабре, сообщают источники.

Это составляет от 77 тысяч до 129 тысяч баррелей в день (б/д) нероссийских поставок в зависимости от размера груза, согласно расчетам Reuters, и означает, что SOCAR будет использовать меньше российской сырой нефти.

Согласно данным Kpler, российская сырая нефть составляла практически весь объем потребления сырой нефти нефтеперерабатывающим заводом STAR в октябре и сентябре, около 210 000 баррелей в сутки.

Один из четырех грузов – это партия казахстанской KEBCO, сообщили два источника, такая же по качеству, как российская нефть Urals, но происходит из Казахстана. Нефтеперерабатывающий завод STAR компании SOCAR импортировал только один другой груз казахстанской марки в этом году, а в 2024 году – ни одного.

Другой крупный турецкий нефтеперерабатывающий завод – Tupras, открывает новую вкладку – увеличивает закупки нероссийских марок, подобных по качеству российской нефти Urals, например, иракских марок, сообщили два источника, не предоставляя дополнительных подробностей.

Шаги турецких нефтеперерабатывающих заводов по увеличению закупок нероссийской сырой нефти из-за последних санкций ранее не сообщались.

Tupras, который владеет двумя крупными нефтеперерабатывающими заводами в Турции, также, вероятно, вскоре полностью откажется от импорта российской сырой нефти на одном из этих заводов, чтобы иметь возможность поддерживать экспорт топлива в Европу, не нарушая будущие санкции ЕС, сообщили два источника. Компания продолжит перерабатывать российскую сырую нефть на другом нефтеперерабатывающем заводе, сообщили они.

Tupras уже диверсифицировала свои поставки сырой нефти в этом году, купив свой первый груз из Бразилии, и сейчас ожидает получения своего второго груза ангольской сырой нефти – груза из Мостарды, который должен прибыть в начале ноября.

По данным Kpler, Турция получит 141 тысячу баррелей иракской сырой нефти в ноябре, что больше, чем 99 000 баррелей в сутки в октябре, и по сравнению с примерно 80 тысячами баррелей в сутки в среднем в этом году. Данные за декабрь еще недоступны.

По данным Kpler, Турция импортировала около 669 тысяч баррелей сырой нефти в сутки за январь-октябрь, из которых 317 тысяч баррелей в сутки, или 47%, были российскими.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года импорт сырой нефти составил 580 тысяч баррелей в сутки, из которых 333 тысячи баррелей в сутки было из России.

Дополнение

Объем поставок российской нефти морем снизился с самого высокого за почти два с половиной года уровня, при этом на прошлой неделе сократилось количество поставок с Балтики, однако это падение может быть связано скорее с погодой, чем последними санкциями США.