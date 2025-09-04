Китай не подтвердил соглашение с россией по газопроводу "Сила Сибири-2" - The Washington Post

Во время своего визита в Китай владимир путин заявил о достижении "консенсуса" по строительству газопровода "Сила Сибири-2". Однако Пекин воздержался от подтверждения договоренности, ограничившись общими словами о "продвижении инфраструктурных и энергетических проектов". Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

путин пытался представить свой азиатский тур как дипломатический прорыв: теплые встречи с Ким Чен Ыном, символические объятия и даже поездки в одном лимузине должны были продемонстрировать поддержку россии со стороны авторитарных союзников. Северокорейский лидер заверил, что "сделает все возможное" для помощи москве в войне против Украины, а путин громко заявил о "взаимовыгодных соглашениях" с Пекином.

Особое внимание он уделил "Силе Сибири-2" - амбициозному трубопроводному проекту, который должен был переориентировать российский газовый экспорт после потери европейского рынка. путин даже назвал будущие объемы поставок – до 100 миллиардов кубометров в год. Но эти цифры сразу вызвали сомнения: глава "газпрома" алексей миллер днем ранее озвучивал вдвое скромнее показатели.

Китайская сторона, однако, не подтвердила ни объемы, ни сам факт заключения соглашения. Вместо этого официальные заявления Пекина звучали крайне расплывчато: мол, стороны договорились "продвигать трансграничные инфраструктурные и энергетические инициативы". Это дало основания экспертам рассматривать подписанный меморандум не как обязательство, а скорее как декларацию о намерениях без юридической силы.

Тем временем на фоне военного парада и совместных фото с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном Путин пытался подчеркнуть "единство антизападного фронта". Однако главный вопрос его поездки - экономическое соглашение с Китаем - так и остался без конкретики.

Напомним

В Пекине состоялся военный парад в честь 80-летия капитуляции Японии. На трибуне впервые вместе появились Си Цзиньпин, владимир путин и Ким Чен Ын.