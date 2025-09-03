"Сговорились против США": Трамп передал привет Си Цзиньпину, Путину и Ким Чен Ыну в годовщину окончания Второй мировой войны
Киев • УНН
Дональд Трамп поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с годовщиной окончания Второй мировой войны, напомнив о поддержке США. Он также передал "привет" Путину и Ким Чен Ыну.
Президент США Дональд Трамп своеобразно поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с годовщиной окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН.
Детали
Глава Белого дома в соцсети Truth Social призвал Си вспомнить об огромной поддержке и "крови", которую Соединенные Штаты Америки предоставили Китаю, чтобы помочь ему обрести "свободу от очень враждебного иностранного захватчика".
Многие американцы погибли за стремление Китая к победе и величию. Надеюсь, что их должным образом почтут и будут помнить за их мужество и жертвенность! Пусть Президент Си и прекрасные люди Китая проведут великий и долгий день празднования. Пожалуйста, передайте мои самые теплые поздравления владимиру путину и Ким Чен Ыну, пока вы сговариваетесь против Соединенных Штатов Америки
Добавим, что это сообщение появилось во время начала военного парада в Пекине, посвященного 80-летию окончания Второй мировой войны.
Напомним
российский диктатор владимир путин прибыл в Китай 31 августа, чтобы принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и военном параде в Пекине, который состоится 3 сентября.
Си Цзиньпин на саммите ШОС: «Мы должны выступать за многополярный мир»01.09.25, 19:57 • 5012 просмотров