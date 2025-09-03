"Сговорились против США": Трамп передал привет Си Цзиньпину, Путину и Ким Чен Ыну в годовщину окончания Второй мировой войны

$41.370.05
48.470.27
ukenru
2 сентября, 11:50 • 50848 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 83111 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 120705 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 135295 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 73413 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 136333 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 49738 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 87972 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53739 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108672 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 221409 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 221238 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 210618 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 207264 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 202072 просмотра
публикации
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 50848 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo2 сентября, 10:24 • 120705 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 135295 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре2 сентября, 06:50 • 78588 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 136333 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Государственная граница Украины
Китай
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 10537 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 25046 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 28355 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 42870 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 87972 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Железный купол
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор

"Сговорились против США": Трамп передал привет Си Цзиньпину, Путину и Ким Чен Ыну в годовщину окончания Второй мировой войны

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Дональд Трамп поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с годовщиной окончания Второй мировой войны, напомнив о поддержке США. Он также передал "привет" Путину и Ким Чен Ыну.

"Сговорились против США": Трамп передал привет Си Цзиньпину, Путину и Ким Чен Ыну в годовщину окончания Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп своеобразно поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с годовщиной окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН.

Детали

Глава Белого дома в соцсети Truth Social призвал Си вспомнить об огромной поддержке и "крови", которую Соединенные Штаты Америки предоставили Китаю, чтобы помочь ему обрести "свободу от очень враждебного иностранного захватчика".

Многие американцы погибли за стремление Китая к победе и величию. Надеюсь, что их должным образом почтут и будут помнить за их мужество и жертвенность! Пусть Президент Си и прекрасные люди Китая проведут великий и долгий день празднования. Пожалуйста, передайте мои самые теплые поздравления владимиру путину и Ким Чен Ыну, пока вы сговариваетесь против Соединенных Штатов Америки

- написал Трамп.

Добавим, что это сообщение появилось во время начала военного парада в Пекине, посвященного 80-летию окончания Второй мировой войны.

Напомним

российский диктатор владимир путин прибыл в Китай 31 августа, чтобы принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и военном параде в Пекине, который состоится 3 сентября.

Си Цзиньпин на саммите ШОС: «Мы должны выступать за многополярный мир»01.09.25, 19:57 • 5012 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Ким Чен Ын
Пекин
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты