Китай не підтвердив угоду з росією щодо газопроводу "Сила Сибіру-2" - The Washington Post

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Візит путіна до Китаю завершився без конкретних домовленостей щодо газопроводу "Сила Сибіру-2", попри його заяви про "консенсус". Пекін обмежився загальними фразами про "просування інфраструктурних проєктів".

Китай не підтвердив угоду з росією щодо газопроводу "Сила Сибіру-2" - The Washington Post

Під час свого візиту до Китаю володимир путін заявив про досягнення "консенсусу" щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2". Проте Пекін утримався від підтвердження домовленості, обмежившись загальними словами про "просування інфраструктурних і енергетичних проєктів". Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Деталі

путін намагався представити свій азійський тур як дипломатичний прорив: теплі зустрічі з Кім Чен Ином, символічні обійми та навіть поїздки в одному лімузині мали продемонструвати підтримку росії з боку авторитарних союзників. Північнокорейський лідер запевнив, що "зробить усе можливе" для допомоги москві у війні проти України, а путін голосно заявив про "взаємовигідні угоди" з Пекіном.

Особливої уваги він приділив "Силі Сибіру-2" - амбітному трубопровідному проєкту, що мав би переорієнтувати російський газовий експорт після втрати європейського ринку. путін навіть назвав майбутні обсяги постачання – до 100 мільярдів кубометрів на рік. Але ці цифри відразу викликали сумніви: глава "газпрому" олексій міллер днем раніше озвучував удвічі скромніші показники.

"Змовилися проти США": Трамп передав привіт Сі Цзіньпіну, путіну та Кім Чен Ину в річницю завершення Другої світової війни03.09.25, 05:32 • 6858 переглядiв

Китайська сторона, однак, не підтвердила ані обсяги, ані сам факт укладення угоди. Замість цього офіційні заяви Пекіна звучали вкрай розпливчасто: мовляв, сторони домовилися "просувати транскордонні інфраструктурні та енергетичні ініціативи". Це дало підстави експертам розглядати підписаний меморандум не як зобов’язання, а радше як декларацію про наміри без юридичної сили.

Тим часом на фоні військового параду й спільних фото з Сі Цзіньпіном та Кім Чен Ином путін намагався підкреслити "єдність антизахідного фронту". Проте головне питання його поїздки - економічна угода з Китаєм - так і залишилося без конкретики.

Нагадаємо

У Пекіні відбувся військовий парад на честь 80-річчя капітуляції Японії. На трибуні вперше разом з'явилися Сі Цзіньпін, володимир путін та Кім Чен Ин.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Газпром
The Washington Post
Кім Чен Ин
Пекін
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна