Китай не підтвердив угоду з росією щодо газопроводу "Сила Сибіру-2" - The Washington Post
Київ • УНН
Візит путіна до Китаю завершився без конкретних домовленостей щодо газопроводу "Сила Сибіру-2", попри його заяви про "консенсус". Пекін обмежився загальними фразами про "просування інфраструктурних проєктів".
Під час свого візиту до Китаю володимир путін заявив про досягнення "консенсусу" щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2". Проте Пекін утримався від підтвердження домовленості, обмежившись загальними словами про "просування інфраструктурних і енергетичних проєктів". Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.
Деталі
путін намагався представити свій азійський тур як дипломатичний прорив: теплі зустрічі з Кім Чен Ином, символічні обійми та навіть поїздки в одному лімузині мали продемонструвати підтримку росії з боку авторитарних союзників. Північнокорейський лідер запевнив, що "зробить усе можливе" для допомоги москві у війні проти України, а путін голосно заявив про "взаємовигідні угоди" з Пекіном.
Особливої уваги він приділив "Силі Сибіру-2" - амбітному трубопровідному проєкту, що мав би переорієнтувати російський газовий експорт після втрати європейського ринку. путін навіть назвав майбутні обсяги постачання – до 100 мільярдів кубометрів на рік. Але ці цифри відразу викликали сумніви: глава "газпрому" олексій міллер днем раніше озвучував удвічі скромніші показники.
Китайська сторона, однак, не підтвердила ані обсяги, ані сам факт укладення угоди. Замість цього офіційні заяви Пекіна звучали вкрай розпливчасто: мовляв, сторони домовилися "просувати транскордонні інфраструктурні та енергетичні ініціативи". Це дало підстави експертам розглядати підписаний меморандум не як зобов’язання, а радше як декларацію про наміри без юридичної сили.
Тим часом на фоні військового параду й спільних фото з Сі Цзіньпіном та Кім Чен Ином путін намагався підкреслити "єдність антизахідного фронту". Проте головне питання його поїздки - економічна угода з Китаєм - так і залишилося без конкретики.
Нагадаємо
У Пекіні відбувся військовий парад на честь 80-річчя капітуляції Японії. На трибуні вперше разом з'явилися Сі Цзіньпін, володимир путін та Кім Чен Ин.