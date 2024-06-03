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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Китае заявили о готовности к "взаимовыгодному сотрудничеству" с рф по газопроводу "Сила Сибири-2"

В Китае заявили о готовности к "взаимовыгодному сотрудничеству" с рф по газопроводу "Сила Сибири-2"

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 14:00  •  7967 просмотра

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Китай готов к взаимовыгодному сотрудничеству с россией по проекту газопровода "Сила Сибири-2", заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Китай готов к взаимовыгодному сотрудничеству с россией по проекту газопровода "Сила Сибири-2", заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге в понедельник на фоне сообщений о том, что он застопорился, пишет УНН.

Контекст

По данным Financial Times, москва считает требования Пекина относительно цены и объемов поставок в рамках китайско-российского проекта газопровода "Сила Сибири 2" необоснованными.

Что говорят в Пекине

"Мы готовы сотрудничать с россией для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и постоянно углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами", - ответила Мао на вопрос, столкнулись ли переговоры между Китаем и россией по соглашению с препятствиями, как сообщалось.

Ответ рф

россия и Китай продолжат переговоры по проекту трубопровода "Сила Сибири-2", и нет сомнений в том, что договоренности будут достигнуты, сказал пресс-секретарь президента рф дмитрий песков в понедельник, комментируя публикации в СМИ о разногласиях москвы и Пекина относительно ценовых условий и объемов возможного контракта, о чем пишет The Moscow Times.

"...согласование коммерческих вопросов будет продолжаться, и мы не имеем никаких сомнений, что все необходимые договоренности будут достигнуты", - сказал песков. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
financial-timesFinancial Times
pekinПекин
kitaiКитай
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