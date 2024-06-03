FT: Путін на зустрічі з Сі говорив про "Силу Сибіру-2", саміт по Україні та банках
Київ • УНН
Путін обговорив з Сі Цзіньпіном призупинену операцію з будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2" через вимоги Китаю знизити ціни і обсяги поставок, потенційне фінансування китайськими банками оборонної промисловості Росії в умовах санкцій США і відмову Китаю взяти участь в саміті по Україні в Женеві.
Очільник Кремля Володимир Путін на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном звернувся до нього з трьох питань, повідомили джерела Financial Times. Йдеться про угоду щодо "Сили Сибіру-2", відмову від участі у конференції з України в Женеві та розширення активності китайських банків у Росії. За інформацією FT, угода з газопроводу зупинилася через цінові вимоги Китаю, передає УНН.
Деталі
Москва вважає вимоги Пекіна щодо ціни та обсягів поставок необґрунтованими, стверджує британська газета. За її інформацією, Китай запросив ціну, "близьку до російських внутрішніх цін, що сильно субсидуються". КНР, як стверджується, також хоче купувати невелику частину запланованої потужності газопроводу 50 млрд кубометрів газу на рік.
Джерела FT звернули увагу, що глава "Газпрому" Олексій Міллер не приєднався до російської делегації під час візиту Володимира Путіна до Пекіна. Як стверджує газета, у ще неопублікованому звіті великого російського банку "Сила Сибіру-2" було виключено з базового прогнозу для "Газпрому", що призвело до зниження очікуваного прибутку компанії майже на 15% у 2029 році, коли, за прогнозом банку, газопровід має бути запущений.
Доповнення
За інформацією британської газети, Китай та Росія обговорюють, щоб один або кілька банків "фінансували торгівлю компонентами для російської оборонної промисловості", що спричинить санкції США. Вашингтон звинувачує Пекін у підтримці оборонно-промислової бази Росії постачання верстатів, напівпровідників та інших товарів подвійного призначення. КНР заперечував звинувачення та називав торгові відносини РФ та Китаю "нормальними".
FT звернула увагу, що у п'ятницю, 31 травня, Китаю оголосив, що пропустить саміт України у Женеві. За інформацією газети, угода щодо "Сили Сибіру-2" "залишається віддаленою", а передбачуване співробітництво з китайськими банками — у меншому обсязі, ніж запитувала Росія.
Кремль і китайська влада оперативно не відповіла на прохання FT прокоментувати інформацію. "Газпром" відмовився від коментарів.
Сі Цзіньпін та путін підписали заяву про поглиблення відносин16.05.24, 10:38 • 22708 переглядiв