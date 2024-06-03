FT: Путин на встрече с Си говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках

Глава Кремля Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обратился к нему по трем вопросам, сообщили источники Financial Times. Речь идет о соглашении по "Силе Сибири-2", отказе от участия в конференции по Украине в Женеве и расширении активности китайских банков в России. По информации FT, сделка по газопроводу остановилась из-за ценовых требований Китая, передает УНН.

детали

Москва считает требования Пекина относительно цены и объемов поставок необоснованными, утверждает британская газета. По ее информации, Китай запросил цену, "близкую к сильно субсидируемым российским внутренним ценам". КНР, как утверждается, также хочет покупать небольшую часть запланированной мощности газопровода 50 млрд кубометров газа в год.

Источники FT обратили внимание, что глава "Газпрома" Алексей Миллер не присоединился к российской делегации во время визита Владимира Путина в Пекин. Как утверждает газета, в еще неопубликованном отчете крупного российского банка "Сила Сибири-2" был исключен из базового прогноза для "Газпрома", что привело к снижению ожидаемой прибыли компании почти на 15% в 2029 году, когда, по прогнозу Банка, газопровод должен быть запущен.

Дополнение

По информации британской газеты, Китай и Россия обсуждают, чтобы один или несколько банков "финансировали торговлю компонентами для российской оборонной промышленности", что повлечет санкции США. Вашингтон обвиняет Пекин в поддержке оборонно-промышленной базы России поставки станков, полупроводников и других товаров двойного назначения. КНР отрицал обвинения и называл торговые отношения РФ и Китая "нормальными".

FT обратила внимание, что в пятницу, 31 мая, Китая объявил, что пропустит саммит Украины в Женеве. По информации газеты, соглашение по "Силе Сибири — 2" "остается отдаленным", а предполагаемое сотрудничество с китайскими банками-в меньшем объеме, чем запрашивала Россия.

Кремль и китайские власти оперативно не ответили на просьбу FT прокомментировать информацию. "Газпром" отказался от комментариев.

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