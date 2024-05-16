Сі Цзіньпін та путін підписали заяву про поглиблення відносин
Київ • УНН
путін і Сі підписали спільну заяву, в якій визначили нові масштабні завдання і довгострокові перспективи поглиблення всебічного партнерства і стратегічного співробітництва між росією і Китаєм.
В четвер, 16 травня, президент рф володимир путін і голова КНР Сі Цзіньпін підписали спільну заяву про поглиблення відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії між двома країнами. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
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Російський диктатор під час заяви для ЗМІ зазначив, що в цьому документі "поставлено нові масштабні завдання і довгострокові перспективи розвитку всього комплексу російсько-китайських зв'язків", досягненню яких сприятиме і підписання пакету міжурядових, міжвідомчих і комерційних угод, підготовлених до його візиту в КНР.
Своєю чергою в МЗС КНР вказали, обидві сторони повинні взяти 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин як "нову відправну точку, продовжувати синергію стратегій розвитку і продовжувати збагачувати двостороннє співробітництво, щоб принести більшу користь двом країнам".
Документ було підписано за підсумками російсько-китайських переговорів. Як раніше пояснив помічник путіна юрій ушаков, це розгорнутий документ, що складається з більш ніж 30 сторінок.
У ньому окреслено подальші шляхи розвитку комплексу двосторонніх зв'язків, "підтверджено провідну роль росії і Китаю у формуванні справедливого і демократичного порядку.
путін у Пекіні проводить переговори із Сі Цзіньпіном 16.05.24, 08:50 • 19784 перегляди