У Китаї заявили про готовність до "взаємовигідного співробітництва" з рф щодо газопроводу "Сила Сибіру-2"
Київ • УНН
Китай готовий до взаємовигідного співробітництва з росією щодо проекту газопроводу «Сила Сибіру-2», заявила офіційний представник МЗС Китаю Мао Нін.
Китай готовий до взаємовигідного співробітництва з росією щодо проекту газопроводу "Сила Сибіру-2", заявила офіційний представник МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу у понеділок на тлі повідомлень про те, що він застопорився, пише УНН.
Контекст
За даними Financial Times, москва вважає вимоги Пекіна щодо ціни та обсягів поставок у межах китайсько-російського проекту газопроводу "Сила Сибіру 2" необґрунтованими.
Що кажуть у Пекіні
"Ми готові співпрацювати з росією для реалізації важливого консенсусу, досягнутого главами двох держав, і постійно поглиблювати всебічне взаємовигідне співробітництво між двома країнами", - відповіла Мао у відповідь на запитання, чи переговори між Китаєм і росією щодо угоди зіткнулися з перешкодами, як повідомлялося.
Відповідь рф
росія та Китай продовжать переговори щодо проекту трубопроводу "Сила Сибіру-2", і немає сумнівів у тому, що домовленостей буде досягнуто, сказав прессекретар президента рф дмитро пєсков у понеділок, коментуючи публікації у ЗМІ про розбіжності москви та Пекіна щодо цінових умов та обсягів можливого контракту, про що пише The Moscow Times.
"...узгодження комерційних питань триватиме, і ми не маємо жодних сумнівів, що всі необхідні домовленості будуть досягнуті", - сказав пєсков.