Чешский президент Петр Павел: временные территориальные уступки в Украине – «меньшее зло» ради мира

Президент Чешской Республики Петр Павел в интервью ČTK заявил, что в переговорах по завершению войны в Украине возможны временные территориальные уступки. Он подчеркнул, что это не означает легитимизацию оккупации и нарушение международного права, а отражает реальность на поле боя и стремление избежать многолетнего конфликта с многочисленными жертвами.

Об этом сообщает ČTK, пишет УНН.

Детали

Петр Павел подчеркнул, что любые территориальные уступки должны быть исключительно временными.

Это не должно де-юре подтверждать территориальные приобретения России и нарушать принцип территориальной целостности, закрепленный в Уставе ООН – отметил президент.

По его словам, признание временно оккупированных территорий является "признанием реальности", ведь Россия уже контролирует определенные регионы.

Если их признают временно оккупированными, мы должны называть их именно так, а не российскими территориями – добавил Павел.

Президент также прокомментировал роль Чехии в миротворческом процессе. Он подчеркнул, что чешское участие в миротворческих силах в Украине возможно и логично, поскольку страна активно поддерживает Киев и участвует в международных инициативах.

Возможная роль будет включать обучение украинских военных, помощь в разминировании или наблюдение в демилитаризованных зонах, а решение о конкретном развертывании должно быть принято правительством и парламентом.

Павел раскритиковал постепенный подход западных стран к поддержке Украины: по его мнению, антироссийские санкции и военная помощь должны были быть массовыми с самого начала, чтобы максимально быстро и эффективно укрепить оборону Украины и уменьшить потери жизни.

Если бы мы действовали сразу, ситуация могла бы выглядеть совсем иначе – отметил президент.

Говоря о переговорах между Украиной и Россией, Павел подчеркнул, что Чешская Республика не определяет условия соглашения и не советует, что оставлять или отдавать.

На данный момент мы должны делать все, чтобы переговоры продолжались конструктивно: с готовностью идти на компромиссы, но достаточно твердо, чтобы агрессор не был вознагражден – подчеркнул он.

В то же время Павел разделяет скептическое отношение других европейских лидеров к быстрому завершению войны. Он отметил, что инициатива на поле боя сейчас принадлежит России, и неизвестно, насколько Москва заинтересована в быстром мирном урегулировании.

Путин имел мир в своих руках практически с самого начала – напомнил чешский президент, подчеркивая ответственность России за эскалацию конфликта.

Ранее

Украина и Чехия продолжат совместные проекты по производству оружия, сотрудничество будет наращиваться. Чехия предоставит Украине 1,8 млн боеприпасов до конца года и участвует в авиационной коалиции.

Украина получила миллион крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Канцлер Германии Фридрих Мерц высоко оценил эту помощь.