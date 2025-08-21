$41.380.02
Чешский президент Петр Павел: временные территориальные уступки в Украине – «меньшее зло» ради мира

Киев • УНН

 • 1948 просмотра

Президент Чехии Петр Павел считает временные территориальные уступки в Украине «меньшим злом» для достижения мира. Он подчеркнул, что это не легитимизирует оккупацию, а является признанием реальности на поле боя.

Чешский президент Петр Павел: временные территориальные уступки в Украине – «меньшее зло» ради мира

Президент Чешской Республики Петр Павел в интервью ČTK заявил, что в переговорах по завершению войны в Украине возможны временные территориальные уступки. Он подчеркнул, что это не означает легитимизацию оккупации и нарушение международного права, а отражает реальность на поле боя и стремление избежать многолетнего конфликта с многочисленными жертвами.

Об этом сообщает ČTK, пишет УНН.

Детали

Петр Павел подчеркнул, что любые территориальные уступки должны быть исключительно временными.

Это не должно де-юре подтверждать территориальные приобретения России и нарушать принцип территориальной целостности, закрепленный в Уставе ООН

– отметил президент.

По его словам, признание временно оккупированных территорий является "признанием реальности", ведь Россия уже контролирует определенные регионы.

Если их признают временно оккупированными, мы должны называть их именно так, а не российскими территориями

– добавил Павел.

Президент также прокомментировал роль Чехии в миротворческом процессе. Он подчеркнул, что чешское участие в миротворческих силах в Украине возможно и логично, поскольку страна активно поддерживает Киев и участвует в международных инициативах.

Возможная роль будет включать обучение украинских военных, помощь в разминировании или наблюдение в демилитаризованных зонах, а решение о конкретном развертывании должно быть принято правительством и парламентом.

Павел раскритиковал постепенный подход западных стран к поддержке Украины: по его мнению, антироссийские санкции и военная помощь должны были быть массовыми с самого начала, чтобы максимально быстро и эффективно укрепить оборону Украины и уменьшить потери жизни.

Если бы мы действовали сразу, ситуация могла бы выглядеть совсем иначе

– отметил президент.

Говоря о переговорах между Украиной и Россией, Павел подчеркнул, что Чешская Республика не определяет условия соглашения и не советует, что оставлять или отдавать.

На данный момент мы должны делать все, чтобы переговоры продолжались конструктивно: с готовностью идти на компромиссы, но достаточно твердо, чтобы агрессор не был вознагражден

– подчеркнул он.

В то же время Павел разделяет скептическое отношение других европейских лидеров к быстрому завершению войны. Он отметил, что инициатива на поле боя сейчас принадлежит России, и неизвестно, насколько Москва заинтересована в быстром мирном урегулировании.

Путин имел мир в своих руках практически с самого начала

– напомнил чешский президент, подчеркивая ответственность России за эскалацию конфликта.

Ранее

Украина и Чехия продолжат совместные проекты по производству оружия, сотрудничество будет наращиваться. Чехия предоставит Украине 1,8 млн боеприпасов до конца года и участвует в авиационной коалиции.

Украина получила миллион крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Канцлер Германии Фридрих Мерц высоко оценил эту помощь.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Петр Павел
Петр Фиала
Организация Объединенных Наций
Фридрих Мерц
Чешская Республика
Германия
Украина