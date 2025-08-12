Україна та Чехія будуть нарощувати співпрацю щодо виробництва зброї

Україна та Чехія продовжить втілювати спільні проєкти з виробництва зброї й ця співпраця буде лише нарощуватися. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з чеським колегою Яном Ліпавським, передає УНН.

Чехія здійснює внески у нашу спільну безпеку та оборону. В тому числі завдяки чеській "снарядній ініціативі" започаткованій у 2024 році ЗСУ мають отримати близько 1,8 млн артилерійських боєприпасів до кінця цього року

Міністр зазначив, що поставки боєприпасів придбаних за рахунок заморожених російських активів - це приклад рішучих дій Чехії.

Наша оборонна співпраця не обмежується лише постачанням важливого озброєння. Ми високо оцінюємо участь Чехії в авіаційній коаліції, зокрема створення центру підготовки українських пілотів на F-16. Це конкретні кроки, які дозволять захистити небо України та Європи. Україна та Чехія продовжить успішно втілювати спільні проєкти з виробництва зброї й ця співпраця буде лише нарощуватися