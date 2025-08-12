Україна та Чехія будуть нарощувати співпрацю щодо виробництва зброї

$41.450.06
Ексклюзив
09:50 • 11341 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 12062 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 10443 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 9900 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
06:06 • 13152 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 18303 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 81425 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 128435 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 179205 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 129017 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Популярнi новини
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку12 серпня, 02:50 • 20034 перегляди
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України12 серпня, 03:11 • 15373 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу06:40 • 11125 перегляди
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT06:46 • 13235 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 16853 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 11347 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 9734 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 17022 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 81430 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 128442 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Німеччина
Львів
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу06:40 • 11254 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 22412 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 179205 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 122757 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 238797 перегляди
Truth Social
Financial Times
Leopard 2
MIM-104 Patriot
Ґардіан

Україна та Чехія будуть нарощувати співпрацю щодо виробництва зброї

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Україна та Чехія продовжать спільні проєкти з виробництва зброї, співпраця буде нарощуватися. Чехія надасть Україні 1,8 млн боєприпасів до кінця року та бере участь в авіаційній коаліції.

Україна та Чехія будуть нарощувати співпрацю щодо виробництва зброї

Україна та Чехія продовжить втілювати спільні проєкти з виробництва зброї й ця співпраця буде лише нарощуватися. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з чеським колегою Яном Ліпавським, передає УНН.

Деталі

Чехія здійснює внески у нашу спільну безпеку та оборону. В тому числі завдяки чеській "снарядній ініціативі" започаткованій у 2024 році ЗСУ мають отримати близько 1,8 млн артилерійських боєприпасів до кінця цього року 

- розповів Сибіга.

Міністр зазначив, що поставки боєприпасів придбаних за рахунок заморожених російських активів - це приклад рішучих дій Чехії.

Наша оборонна співпраця не обмежується лише постачанням важливого озброєння. Ми високо оцінюємо участь Чехії в авіаційній коаліції, зокрема створення центру підготовки українських пілотів на F-16. Це конкретні кроки, які дозволять захистити небо України та Європи. Україна та Чехія продовжить успішно втілювати спільні проєкти з виробництва зброї й ця співпраця буде лише нарощуватися

- розповів Сибіга.

Чехія передала Україні всі свої танки Т-72M109.04.25, 22:25 • 10277 переглядiв

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що Чехія продовжить постачання боєприпасів Україні до 2026 року.

Анна Мурашко

Ян Ліпавський
Чехія
Україна
F-16 Fighting Falcon