Украина и Чехия будут наращивать сотрудничество по производству оружия
Киев • УНН
Украина и Чехия продолжат совместные проекты по производству оружия, сотрудничество будет наращиваться. Чехия предоставит Украине 1,8 млн боеприпасов до конца года и участвует в авиационной коалиции.
Украина и Чехия продолжат реализовывать совместные проекты по производству оружия, и это сотрудничество будет только наращиваться. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с чешским коллегой Яном Липавским, передает УНН.
Подробности
Чехия вносит вклад в нашу общую безопасность и оборону. В том числе благодаря чешской "снарядной инициативе", начатой в 2024 году, ВСУ должны получить около 1,8 млн артиллерийских боеприпасов до конца этого года
Министр отметил, что поставки боеприпасов, приобретенных за счет замороженных российских активов - это пример решительных действий Чехии.
Наше оборонное сотрудничество не ограничивается только поставками важного вооружения. Мы высоко оцениваем участие Чехии в авиационной коалиции, в частности создание центра подготовки украинских пилотов на F-16. Это конкретные шаги, которые позволят защитить небо Украины и Европы. Украина и Чехия продолжат успешно реализовывать совместные проекты по производству оружия, и это сотрудничество будет только наращиваться
Чехия передала Украине все свои танки Т-72M109.04.2025, 22:25 • 10277 просмотров
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что Чехия продолжит поставки боеприпасов Украине до 2026 года.