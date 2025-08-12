$41.450.06
Украина и Чехия будут наращивать сотрудничество по производству оружия

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Украина и Чехия продолжат совместные проекты по производству оружия, сотрудничество будет наращиваться. Чехия предоставит Украине 1,8 млн боеприпасов до конца года и участвует в авиационной коалиции.

Украина и Чехия будут наращивать сотрудничество по производству оружия

Украина и Чехия продолжат реализовывать совместные проекты по производству оружия, и это сотрудничество будет только наращиваться. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с чешским коллегой Яном Липавским, передает УНН.

Подробности

Чехия вносит вклад в нашу общую безопасность и оборону. В том числе благодаря чешской "снарядной инициативе", начатой в 2024 году, ВСУ должны получить около 1,8 млн артиллерийских боеприпасов до конца этого года 

- рассказал Сибига.

Министр отметил, что поставки боеприпасов, приобретенных за счет замороженных российских активов - это пример решительных действий Чехии.

Наше оборонное сотрудничество не ограничивается только поставками важного вооружения. Мы высоко оцениваем участие Чехии в авиационной коалиции, в частности создание центра подготовки украинских пилотов на F-16. Это конкретные шаги, которые позволят защитить небо Украины и Европы. Украина и Чехия продолжат успешно реализовывать совместные проекты по производству оружия, и это сотрудничество будет только наращиваться

- рассказал Сибига.

Чехия передала Украине все свои танки Т-72M109.04.2025, 22:25 • 10277 просмотров

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что Чехия продолжит поставки боеприпасов Украине до 2026 года.

Анна Мурашко

